https://ria.ru/20221219/minsk-1839782197.html

Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске

Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске - РИА Новости, 19.12.2022

Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске

В Минске завершились переговоры в расширенном составе между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:59

2022-12-19T16:59

2022-12-19T19:47

политика

минск

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

борис грызлов

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. В Минске завершились переговоры в расширенном составе между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.Беседа длилась свыше двух с половиной часов.Перед переговорами российский лидер отметил развитие отношений между Москвой и Минском. Он согласился с Лукашенко в том, что "экономика — это наш приоритет"."Если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, (мы должны. — Прим. ред.) найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата", — указал российский лидер.Он также добавил, что цель саммита — подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики.Лукашенко обратил внимание на непростую ситуацию в мире.Лукашенко добавил, что две страны готовы к диалогу, в том числе с Европой. Он выразил надежду на то, что в Брюсселе "возобладает голос разума" и можно будет перейти к конструктивному обсуждению вопросов безопасности и будущего мироустройства.При этом он отметил, что всегда находится на связи со своим российским коллегой."Перерыв визитов (Путина. — Прим. ред.) в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках", — рассказал белорусский лидер.Он констатировал, что так же интенсивно контактируют правительства, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий."Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра, в новой системе международных координат", — добавил Лукашенко.Путин указал на развитие экономических связей между странами."Наш товарооборот — я хочу это подчеркнуть — еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг 38,5 миллиарда долларов. Это очень хороший и значимый показатель", — сказал президент.Он напомнил, что за десять месяцев текущего года товарооборот вырос еще на десять процентов к базе прошлого года.Он также указал на военно-техническое взаимодействие между странами."Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", — объяснил Путин.Российский лидер упомянул и сотрудничество в космической сфере.Лукашенко отметил, что две страны совместно противостоят давлению Запада."Благодаря совместным шагам, нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами. Определенные подвижки есть практически по всем направлениям", — сказал глава государства.В то же время Лукашенко заметил, что еще не все получилось и это сдерживает развитие двух стран.Встреча проходит с участием делегаций двух стран. В российской делегации, в частности, посол Москвы в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

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https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html

https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839095334.html

https://ria.ru/20221208/aes-1837247461.html

https://ria.ru/20221204/importozameschenie-1836287237.html

минск

россия

белоруссия

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Дарья Буймова

политика, минск, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, борис грызлов, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)