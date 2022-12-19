https://ria.ru/20221219/minsk-1839782197.html
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске - РИА Новости, 19.12.2022
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
В Минске завершились переговоры в расширенном составе между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:59
2022-12-19T16:59
2022-12-19T19:47
политика
минск
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
борис грызлов
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. В Минске завершились переговоры в расширенном составе между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.Беседа длилась свыше двух с половиной часов.Перед переговорами российский лидер отметил развитие отношений между Москвой и Минском. Он согласился с Лукашенко в том, что "экономика — это наш приоритет"."Если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, (мы должны. — Прим. ред.) найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата", — указал российский лидер.Он также добавил, что цель саммита — подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики.Лукашенко обратил внимание на непростую ситуацию в мире.Лукашенко добавил, что две страны готовы к диалогу, в том числе с Европой. Он выразил надежду на то, что в Брюсселе "возобладает голос разума" и можно будет перейти к конструктивному обсуждению вопросов безопасности и будущего мироустройства.При этом он отметил, что всегда находится на связи со своим российским коллегой."Перерыв визитов (Путина. — Прим. ред.) в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках", — рассказал белорусский лидер.Он констатировал, что так же интенсивно контактируют правительства, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий."Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра, в новой системе международных координат", — добавил Лукашенко.Путин указал на развитие экономических связей между странами."Наш товарооборот — я хочу это подчеркнуть — еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг 38,5 миллиарда долларов. Это очень хороший и значимый показатель", — сказал президент.Он напомнил, что за десять месяцев текущего года товарооборот вырос еще на десять процентов к базе прошлого года.Он также указал на военно-техническое взаимодействие между странами."Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", — объяснил Путин.Российский лидер упомянул и сотрудничество в космической сфере.Лукашенко отметил, что две страны совместно противостоят давлению Запада."Благодаря совместным шагам, нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами. Определенные подвижки есть практически по всем направлениям", — сказал глава государства.В то же время Лукашенко заметил, что еще не все получилось и это сдерживает развитие двух стран.Встреча проходит с участием делегаций двух стран. В российской делегации, в частности, посол Москвы в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, минск, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, борис грызлов, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Политика, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
16:59 19.12.2022 (обновлено: 19:47 19.12.2022)
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
Переговоры Путина и Лукашенко в Минске пройдут с участием делегаций двух стран
МИНСК, 19 дек — РИА Новости. В Минске завершились переговоры в расширенном составе между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Беседа длилась свыше двух с половиной часов.
Перед переговорами российский лидер отметил развитие отношений между Москвой и Минском.
"Надо подчеркнуть, что Белоруссия является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Белоруссия является, безусловно, и нашим союзником в самом прямом смысле этого слова. Поэтому и все остальные вопросы, в том числе и в экономической сфере, мы старались и решали именно исходя из этих данных", — сказал Путин.
Он согласился с Лукашенко в том, что "экономика — это наш приоритет".
"Если какие-то вопросы еще считаются нерешенными, (мы должны. — Прим. ред.) найти эти решения. Мы, собственно говоря, и приехали для того, чтобы их вместе поискать и добиться искомого результата", — указал российский лидер.
Он также добавил, что цель саммита — подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики.
"Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке", — указал Путин.
Лукашенко обратил внимание на непростую ситуацию в мире.
"Укрепление связей Москвы и Минска стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы", — подчеркнул глава Белоруссии.
Лукашенко добавил, что две страны готовы к диалогу, в том числе с Европой. Он выразил надежду на то, что в Брюсселе "возобладает голос разума" и можно будет перейти к конструктивному обсуждению вопросов безопасности и будущего мироустройства.
При этом он отметил, что всегда находится на связи со своим российским коллегой.
"Перерыв визитов (Путина. — Прим. ред.) в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках", — рассказал белорусский лидер.
Он констатировал, что так же интенсивно контактируют правительства, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий.
"Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра, в новой системе международных координат", — добавил Лукашенко.
Путин указал на развитие экономических связей между странами.
"Наш товарооборот — я хочу это подчеркнуть — еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг 38,5 миллиарда долларов. Это очень хороший и значимый показатель", — сказал президент.
Он напомнил, что за десять месяцев текущего года товарооборот вырос еще на десять процентов к базе прошлого года.
"Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать, что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в 40 миллиардов долларов торгового оборота", — добавил глава государства.
Он также указал на военно-техническое взаимодействие между странами.
"Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства", — объяснил Путин.
Российский лидер упомянул и сотрудничество в космической сфере.
Лукашенко отметил, что две страны совместно противостоят давлению Запада.
"Благодаря совместным шагам, нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами. Определенные подвижки есть практически по всем направлениям", — сказал глава государства.
В то же время Лукашенко заметил, что еще не все получилось и это сдерживает развитие двух стран.
"По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности. Позиции сторон сформулированы, и сегодня предстоит их еще раз обсудить в широком составе", — указал белорусский президент.
Встреча проходит с участием делегаций двух стран. В российской делегации, в частности, посол Москвы в Белоруссии Борис Грызлов
, помощник президента Юрий Ушаков
, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу
, глава МИД Сергей Лавров
, министр энергетики Николай Шульгинов
, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев
.