https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html

Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:03

2022-12-19T14:03

2022-12-19T14:03

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России.Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.Как сообщал ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев, согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории России дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.Воспользоваться институтом суррогатного материнства не смогут также одинокие мужчины с российским гражданством. При этом, если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.Если супруги заключили договор о суррогатном материнстве, но брак их после этого был расторгнут, то они могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины и если суд не установит, что их брак заключен только для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатного материнства.Как поясняла один из авторов закона, сенатор Маргарита Павлова, принятие закона позволит предотвратить торговлю российскими детьми и остановит "конвейер по их вывозу за рубеж". По ее словам, после рождения детей иностранцев суррогатными матерями в России из страны было вывезено более 45 тысяч детей, судьба которых неизвестна.

https://ria.ru/20221219/zakon-1839709828.html

https://ria.ru/20221207/roditeli-1837092740.html

https://ria.ru/20221219/kosmos-1839704004.html

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россия, общество, владимир полетаев, владимир путин, совет федерации рф