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Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:03
2022-12-19T14:03
россия
общество
владимир полетаев
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России.Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.Как сообщал ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев, согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории России дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.Воспользоваться институтом суррогатного материнства не смогут также одинокие мужчины с российским гражданством. При этом, если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.Если супруги заключили договор о суррогатном материнстве, но брак их после этого был расторгнут, то они могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины и если суд не установит, что их брак заключен только для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатного материнства.Как поясняла один из авторов закона, сенатор Маргарита Павлова, принятие закона позволит предотвратить торговлю российскими детьми и остановит "конвейер по их вывозу за рубеж". По ее словам, после рождения детей иностранцев суррогатными матерями в России из страны было вывезено более 45 тысяч детей, судьба которых неизвестна.
https://ria.ru/20221219/zakon-1839709828.html
https://ria.ru/20221207/roditeli-1837092740.html
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россия, общество, владимир полетаев, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Общество, Владимир Полетаев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
14:03 19.12.2022
 
Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Путин подписал федеральный закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в России.
Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 13:07
Путин подписал закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.
Как сообщал ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев, согласно закону, все рожденные от суррогатных матерей на территории России дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.
Воспользоваться институтом суррогатного материнства не смогут также одинокие мужчины с российским гражданством. При этом, если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.
Семейная пара с ребенком - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 23:43
Экс-супругов запишут родителями при согласии суррогатной матери и суда
Если супруги заключили договор о суррогатном материнстве, но брак их после этого был расторгнут, то они могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины и если суд не установит, что их брак заключен только для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатного материнства.
Как поясняла один из авторов закона, сенатор Маргарита Павлова, принятие закона позволит предотвратить торговлю российскими детьми и остановит "конвейер по их вывозу за рубеж". По ее словам, после рождения детей иностранцев суррогатными матерями в России из страны было вывезено более 45 тысяч детей, судьба которых неизвестна.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 12:48
Путин подписал закон о договоре с ОАЭ по космосу
 
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