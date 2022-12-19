https://ria.ru/20221219/leningrad-1839849110.html
Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда
Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда - РИА Новости, 19.12.2022
Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить план празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:44
2022-12-19T20:44
2022-12-19T20:44
владимир путин
михаил мишустин
ленинград
россия
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/69/1563666918_0:332:2733:1869_1920x0_80_0_0_41ff128b0d1dc233d16a013ccefb255c.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить план празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации образовать организационный комитет, разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Срок - 30 декабря 2022 года", - говорится в поручении. Ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20221215/vyplaty-1838811835.html
ленинград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/69/1563666918_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_2aa38ae2fa81f35d8af6a84dafbec6bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, ленинград, россия, правительство рф
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Ленинград, Россия, Правительство РФ
Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда
Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда от блокады