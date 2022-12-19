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Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда
Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда - РИА Новости, 19.12.2022
Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить план празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:44
2022-12-19T20:44
владимир путин
михаил мишустин
ленинград
россия
правительство рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить план празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации образовать организационный комитет, разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Срок - 30 декабря 2022 года", - говорится в поручении. Ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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владимир путин, михаил мишустин, ленинград, россия, правительство рф
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Ленинград, Россия, Правительство РФ
20:44 19.12.2022
 
Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда

Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

© РИА Новости / Семен Нордштейн / Перейти в медиабанкВстреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов
Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в медиабанк
Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить план празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации образовать организационный комитет, разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Срок - 30 декабря 2022 года", - говорится в поручении.
Ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 11:24
В Петербурге ветераны получат выплаты к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
 
Владимир ПутинМихаил МишустинЛенинградРоссияПравительство РФ
 
 
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