https://ria.ru/20221219/leningrad-1839849110.html

Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда

Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда - РИА Новости, 19.12.2022

Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить план празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T20:44

2022-12-19T20:44

2022-12-19T20:44

владимир путин

михаил мишустин

ленинград

россия

правительство рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить план празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации образовать организационный комитет, разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Срок - 30 декабря 2022 года", - говорится в поручении. Ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, михаил мишустин, ленинград, россия, правительство рф