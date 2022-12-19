https://ria.ru/20221219/lavrov-1839840641.html
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2022
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров
Большинство стран мира не разделяет попыток утвердить доминирование США и союзников на мировой арене, это никому не нравится, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:07
2022-12-19T20:07
2022-12-19T20:36
сша
в мире
сергей лавров
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МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Большинство стран мира не разделяет попыток утвердить доминирование США и союзников на мировой арене, это никому не нравится, заявил глава МИД Сергей Лавров."Подавляющее большинство стран мира, безусловно, не разделяет попыток путем силовых действий, нелегитимных санкций, ультиматумов, шантажа, угроз утвердить доминирование США и западных союзников на международной арене. Это никому не нравится", - сказал Лавров журналистам в понедельник."И я убежден, что исторический процесс уже выносит свой вердикт. Да, это будет длительная историческая эпоха к настоящей многополярности. Запад будет сильно сопротивляться, наблюдая, как наши коллеги на всех континентах просто требуют от стран развивающегося мира присоединяться к антироссийским санкциям", - добавил он.
https://ria.ru/20221209/putin-1837414909.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, сергей лавров
США, В мире, Сергей Лавров
20:07 19.12.2022 (обновлено: 20:36 19.12.2022)
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров
Лавров: попытки утвердить доминирование США и союзников в мире не нравятся никому