Рейтинг@Mail.ru
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839840641.html
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2022
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров
Большинство стран мира не разделяет попыток утвердить доминирование США и союзников на мировой арене, это никому не нравится, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:07
2022-12-19T20:36
сша
в мире
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Большинство стран мира не разделяет попыток утвердить доминирование США и союзников на мировой арене, это никому не нравится, заявил глава МИД Сергей Лавров."Подавляющее большинство стран мира, безусловно, не разделяет попыток путем силовых действий, нелегитимных санкций, ультиматумов, шантажа, угроз утвердить доминирование США и западных союзников на международной арене. Это никому не нравится", - сказал Лавров журналистам в понедельник."И я убежден, что исторический процесс уже выносит свой вердикт. Да, это будет длительная историческая эпоха к настоящей многополярности. Запад будет сильно сопротивляться, наблюдая, как наши коллеги на всех континентах просто требуют от стран развивающегося мира присоединяться к антироссийским санкциям", - добавил он.
https://ria.ru/20221209/putin-1837414909.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, сергей лавров
США, В мире, Сергей Лавров
20:07 19.12.2022 (обновлено: 20:36 19.12.2022)
 
Попытки утвердить доминирование США не нравятся никому, заявил Лавров

Лавров: попытки утвердить доминирование США и союзников в мире не нравятся никому

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Большинство стран мира не разделяет попыток утвердить доминирование США и союзников на мировой арене, это никому не нравится, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Подавляющее большинство стран мира, безусловно, не разделяет попыток путем силовых действий, нелегитимных санкций, ультиматумов, шантажа, угроз утвердить доминирование США и западных союзников на международной арене. Это никому не нравится", - сказал Лавров журналистам в понедельник.
"И я убежден, что исторический процесс уже выносит свой вердикт. Да, это будет длительная историческая эпоха к настоящей многополярности. Запад будет сильно сопротивляться, наблюдая, как наши коллеги на всех континентах просто требуют от стран развивающегося мира присоединяться к антироссийским санкциям", - добавил он.
Путин: Запад любыми способами хочет сохранить доминирование - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 11:08
Запад любыми способами хочет сохранить доминирование, заявил Путин
 
СШАВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала