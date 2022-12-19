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Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках - РИА Новости, 19.12.2022
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Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках
Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках - РИА Новости, 19.12.2022
Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках
Инвесторы вложили в государственные индустриальные парки Самарской области более 35 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:01
2022-12-19T16:01
экономика
дмитрий азаров
самарская область
пятерочка (сеть магазинов)
поволжье
ozon
wildberries
урал
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Инвесторы вложили в государственные индустриальные парки Самарской области более 35 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В государственные индустриальные парки Самарской области бизнес инвестировал уже более 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на сегодняшний день в регионе работают индустриальные парки "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти". В пресс-службе отметили, что создание необходимых условий для успешной реализации инвестиционных проектов является одной из ключевых задач, обозначенных главой региона Дмитрием Азаровым в работе областного правительства. "На территориях государственных парков работают 70 компаний, которые создали с начала действия парков более 7 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 35 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. По данным пресс-службы, некоторые площадки промпарков стали логистическими – здесь, в основном, размещаются склады, распределительные центры российских торговых компаний и маркетплейсов. Пилотным региональным проектом в этом направлении стала "Преображенка". Сегодня ее территория почти полностью занята. В 2023-2024 годах на территории парка планируется завершить реализацию пяти проектов с общим объемом инвестиций свыше 2,1 миллиарда рублей и планом по созданию более 600 новых рабочих мест в производственной сфере. "Стабильным остается интерес инвесторов к площадке индустриального парка "Чапаевск". В октябре текущего года здесь был запущен крупнейший в ПФО фулфилмент-центр компании OZON. В 2023 году в промпарке планируется запуск завода "Энергобетон", производственно-битумного терминала. В 2024 году - экспериментальной линии по производству пектина", - приводит слова Богданова пресс-служба. В индустриальном парке ОЭЗ "Тольятти" до конца 2025 года прогнозируется локализация 12 новых резидентов. Объем внебюджетных инвестиций к концу 2025 года составит порядка 13 миллиардов рублей, количество рабочих мест превысит 2 тысячи. В промпарке "Новосемейкино" в 2022 году началось строительство логистического комплекса Wildberries площадью 180 тысяч квадратных метров и с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей. Запуск объекта запланирован на следующий год, а до конца 2025 года здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест. На территории "Преображенки-2" резидент ООО "СТА-2000" возводит крупный распределительный центр для компании Х5 Group ("Пятерочка"), общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров. Строительство мультитемпературного склада идет опережающими темпами – в апреле 2023 года планируется ввести объект в эксплуатацию, на несколько месяцев раньше запланированного срока. Инвестиции в объект составят 3,5 миллиарда рублей. Распределительный центр даст 2 тысячи рабочих мест для жителей региона. Объект будет обеспечивать магазины "Пятерочка" Поволжья и Урала.
https://ria.ru/20221216/samara-1839226049.html
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60
экономика, дмитрий азаров, самарская область, пятерочка (сеть магазинов), поволжье, ozon, wildberries, урал
Экономика, Дмитрий Азаров, Самарская область, Пятерочка (сеть магазинов), Поволжье, Ozon, Wildberries, Урал
16:01 19.12.2022
 
Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках

Инвестиции в индустриальные парки Самарской области достигли 35 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару. Архивное фото
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Инвесторы вложили в государственные индустриальные парки Самарской области более 35 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В государственные индустриальные парки Самарской области бизнес инвестировал уже более 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, на сегодняшний день в регионе работают индустриальные парки "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти". В пресс-службе отметили, что создание необходимых условий для успешной реализации инвестиционных проектов является одной из ключевых задач, обозначенных главой региона Дмитрием Азаровым в работе областного правительства.
"На территориях государственных парков работают 70 компаний, которые создали с начала действия парков более 7 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 35 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
По данным пресс-службы, некоторые площадки промпарков стали логистическими – здесь, в основном, размещаются склады, распределительные центры российских торговых компаний и маркетплейсов. Пилотным региональным проектом в этом направлении стала "Преображенка". Сегодня ее территория почти полностью занята. В 2023-2024 годах на территории парка планируется завершить реализацию пяти проектов с общим объемом инвестиций свыше 2,1 миллиарда рублей и планом по созданию более 600 новых рабочих мест в производственной сфере.
"Стабильным остается интерес инвесторов к площадке индустриального парка "Чапаевск". В октябре текущего года здесь был запущен крупнейший в ПФО фулфилмент-центр компании OZON. В 2023 году в промпарке планируется запуск завода "Энергобетон", производственно-битумного терминала. В 2024 году - экспериментальной линии по производству пектина", - приводит слова Богданова пресс-служба.
В индустриальном парке ОЭЗ "Тольятти" до конца 2025 года прогнозируется локализация 12 новых резидентов. Объем внебюджетных инвестиций к концу 2025 года составит порядка 13 миллиардов рублей, количество рабочих мест превысит 2 тысячи.
В промпарке "Новосемейкино" в 2022 году началось строительство логистического комплекса Wildberries площадью 180 тысяч квадратных метров и с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей. Запуск объекта запланирован на следующий год, а до конца 2025 года здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест.
На территории "Преображенки-2" резидент ООО "СТА-2000" возводит крупный распределительный центр для компании Х5 Group ("Пятерочка"), общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров. Строительство мультитемпературного склада идет опережающими темпами – в апреле 2023 года планируется ввести объект в эксплуатацию, на несколько месяцев раньше запланированного срока. Инвестиции в объект составят 3,5 миллиарда рублей. Распределительный центр даст 2 тысячи рабочих мест для жителей региона. Объект будет обеспечивать магазины "Пятерочка" Поволжья и Урала.
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ЭкономикаДмитрий АзаровСамарская областьПятерочка (сеть магазинов)ПоволжьеOzonWildberriesУрал
 
 
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