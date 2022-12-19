https://ria.ru/20221219/investitsii-1839763936.html

Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках

Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках - РИА Новости, 19.12.2022

Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках

Инвесторы вложили в государственные индустриальные парки Самарской области более 35 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:01

2022-12-19T16:01

2022-12-19T16:01

экономика

дмитрий азаров

самарская область

пятерочка (сеть магазинов)

поволжье

ozon

wildberries

урал

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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Инвесторы вложили в государственные индустриальные парки Самарской области более 35 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В государственные индустриальные парки Самарской области бизнес инвестировал уже более 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на сегодняшний день в регионе работают индустриальные парки "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти". В пресс-службе отметили, что создание необходимых условий для успешной реализации инвестиционных проектов является одной из ключевых задач, обозначенных главой региона Дмитрием Азаровым в работе областного правительства. "На территориях государственных парков работают 70 компаний, которые создали с начала действия парков более 7 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 35 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. По данным пресс-службы, некоторые площадки промпарков стали логистическими – здесь, в основном, размещаются склады, распределительные центры российских торговых компаний и маркетплейсов. Пилотным региональным проектом в этом направлении стала "Преображенка". Сегодня ее территория почти полностью занята. В 2023-2024 годах на территории парка планируется завершить реализацию пяти проектов с общим объемом инвестиций свыше 2,1 миллиарда рублей и планом по созданию более 600 новых рабочих мест в производственной сфере. "Стабильным остается интерес инвесторов к площадке индустриального парка "Чапаевск". В октябре текущего года здесь был запущен крупнейший в ПФО фулфилмент-центр компании OZON. В 2023 году в промпарке планируется запуск завода "Энергобетон", производственно-битумного терминала. В 2024 году - экспериментальной линии по производству пектина", - приводит слова Богданова пресс-служба. В индустриальном парке ОЭЗ "Тольятти" до конца 2025 года прогнозируется локализация 12 новых резидентов. Объем внебюджетных инвестиций к концу 2025 года составит порядка 13 миллиардов рублей, количество рабочих мест превысит 2 тысячи. В промпарке "Новосемейкино" в 2022 году началось строительство логистического комплекса Wildberries площадью 180 тысяч квадратных метров и с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей. Запуск объекта запланирован на следующий год, а до конца 2025 года здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест. На территории "Преображенки-2" резидент ООО "СТА-2000" возводит крупный распределительный центр для компании Х5 Group ("Пятерочка"), общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров. Строительство мультитемпературного склада идет опережающими темпами – в апреле 2023 года планируется ввести объект в эксплуатацию, на несколько месяцев раньше запланированного срока. Инвестиции в объект составят 3,5 миллиарда рублей. Распределительный центр даст 2 тысячи рабочих мест для жителей региона. Объект будет обеспечивать магазины "Пятерочка" Поволжья и Урала.

https://ria.ru/20221216/samara-1839226049.html

https://ria.ru/20221215/premiya-1838952384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий азаров, самарская область, пятерочка (сеть магазинов), поволжье, ozon, wildberries, урал