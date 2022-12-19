https://ria.ru/20221219/investitsii-1839763936.html
Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках
Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках - РИА Новости, 19.12.2022
Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках
Инвесторы вложили в государственные индустриальные парки Самарской области более 35 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:01
2022-12-19T16:01
2022-12-19T16:01
экономика
дмитрий азаров
самарская область
пятерочка (сеть магазинов)
поволжье
ozon
wildberries
урал
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САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Инвесторы вложили в государственные индустриальные парки Самарской области более 35 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В государственные индустриальные парки Самарской области бизнес инвестировал уже более 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на сегодняшний день в регионе работают индустриальные парки "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти". В пресс-службе отметили, что создание необходимых условий для успешной реализации инвестиционных проектов является одной из ключевых задач, обозначенных главой региона Дмитрием Азаровым в работе областного правительства. "На территориях государственных парков работают 70 компаний, которые создали с начала действия парков более 7 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 35 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. По данным пресс-службы, некоторые площадки промпарков стали логистическими – здесь, в основном, размещаются склады, распределительные центры российских торговых компаний и маркетплейсов. Пилотным региональным проектом в этом направлении стала "Преображенка". Сегодня ее территория почти полностью занята. В 2023-2024 годах на территории парка планируется завершить реализацию пяти проектов с общим объемом инвестиций свыше 2,1 миллиарда рублей и планом по созданию более 600 новых рабочих мест в производственной сфере. "Стабильным остается интерес инвесторов к площадке индустриального парка "Чапаевск". В октябре текущего года здесь был запущен крупнейший в ПФО фулфилмент-центр компании OZON. В 2023 году в промпарке планируется запуск завода "Энергобетон", производственно-битумного терминала. В 2024 году - экспериментальной линии по производству пектина", - приводит слова Богданова пресс-служба. В индустриальном парке ОЭЗ "Тольятти" до конца 2025 года прогнозируется локализация 12 новых резидентов. Объем внебюджетных инвестиций к концу 2025 года составит порядка 13 миллиардов рублей, количество рабочих мест превысит 2 тысячи. В промпарке "Новосемейкино" в 2022 году началось строительство логистического комплекса Wildberries площадью 180 тысяч квадратных метров и с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей. Запуск объекта запланирован на следующий год, а до конца 2025 года здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест. На территории "Преображенки-2" резидент ООО "СТА-2000" возводит крупный распределительный центр для компании Х5 Group ("Пятерочка"), общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров. Строительство мультитемпературного склада идет опережающими темпами – в апреле 2023 года планируется ввести объект в эксплуатацию, на несколько месяцев раньше запланированного срока. Инвестиции в объект составят 3,5 миллиарда рублей. Распределительный центр даст 2 тысячи рабочих мест для жителей региона. Объект будет обеспечивать магазины "Пятерочка" Поволжья и Урала.
https://ria.ru/20221216/samara-1839226049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий азаров, самарская область, пятерочка (сеть магазинов), поволжье, ozon, wildberries, урал
Экономика, Дмитрий Азаров, Самарская область, Пятерочка (сеть магазинов), Поволжье, Ozon, Wildberries, Урал
Правительство Самарской области рассказало об индустриальных парках
Инвестиции в индустриальные парки Самарской области достигли 35 миллиардов рублей
САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Инвесторы вложили в государственные индустриальные парки Самарской области более 35 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В государственные индустриальные парки Самарской области бизнес инвестировал уже более 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на сегодняшний день в регионе работают индустриальные парки "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти". В пресс-службе отметили, что создание необходимых условий для успешной реализации инвестиционных проектов является одной из ключевых задач, обозначенных главой региона Дмитрием Азаровым
в работе областного правительства.
"На территориях государственных парков работают 70 компаний, которые создали с начала действия парков более 7 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составил более 35 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.
По данным пресс-службы, некоторые площадки промпарков стали логистическими – здесь, в основном, размещаются склады, распределительные центры российских торговых компаний и маркетплейсов. Пилотным региональным проектом в этом направлении стала "Преображенка". Сегодня ее территория почти полностью занята. В 2023-2024 годах на территории парка планируется завершить реализацию пяти проектов с общим объемом инвестиций свыше 2,1 миллиарда рублей и планом по созданию более 600 новых рабочих мест в производственной сфере.
"Стабильным остается интерес инвесторов к площадке индустриального парка "Чапаевск". В октябре текущего года здесь был запущен крупнейший в ПФО фулфилмент-центр компании OZON
. В 2023 году в промпарке планируется запуск завода "Энергобетон", производственно-битумного терминала. В 2024 году - экспериментальной линии по производству пектина", - приводит слова Богданова пресс-служба.
В индустриальном парке ОЭЗ "Тольятти" до конца 2025 года прогнозируется локализация 12 новых резидентов. Объем внебюджетных инвестиций к концу 2025 года составит порядка 13 миллиардов рублей, количество рабочих мест превысит 2 тысячи.
В промпарке "Новосемейкино" в 2022 году началось строительство логистического комплекса Wildberries
площадью 180 тысяч квадратных метров и с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей. Запуск объекта запланирован на следующий год, а до конца 2025 года здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест.
На территории "Преображенки-2" резидент ООО "СТА-2000" возводит крупный распределительный центр для компании Х5 Group ("Пятерочка
"), общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров. Строительство мультитемпературного склада идет опережающими темпами – в апреле 2023 года планируется ввести объект в эксплуатацию, на несколько месяцев раньше запланированного срока. Инвестиции в объект составят 3,5 миллиарда рублей. Распределительный центр даст 2 тысячи рабочих мест для жителей региона. Объект будет обеспечивать магазины "Пятерочка" Поволжья
и Урала
.