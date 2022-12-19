https://ria.ru/20221219/golosovanie-1839874338.html

Вена воздержалась при голосовании по механизму корректировки цен на газ

Вена воздержалась при голосовании по механизму корректировки цен на газ - РИА Новости, 19.12.2022

Вена воздержалась при голосовании по механизму корректировки цен на газ

Введение лимита цен на газ в ЕС стало "сложным решением", Вена воздержалась, так как решение представляется рискованным с точки зрения безопасности поставок,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T23:54

2022-12-19T23:54

2022-12-19T23:54

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вена

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Введение лимита цен на газ в ЕС стало "сложным решением", Вена воздержалась, так как решение представляется рискованным с точки зрения безопасности поставок, заявила журналистам в Брюсселе министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. "По механизму корректировки рыночных цен мы добились сегодня согласия. Австрия в итоге воздержалась при вынесении решения. Хочу... назвать причины для этого. Вы знаете, что механизм корректировки цен может способствовать падению цен в Европе, и это хорошо. Но надо видеть и вторую сторону, а именно безопасность поставок. В течение дня ситуация изменилась таким образом, что механизм, который изначально касался хаба TTF - самой большой торговой площадки газом в Европе, - был распространен на все торговые площадки в Европе. Это риск прежде всего для Австрии", - заявила министр, ее выступление транслировал сайт Еврокомиссии. По словам Гевесслер, несмотря на значительные изменения, Австрия все еще остается зависимой от поставок "трубопроводного газа", поэтому "это было сложное решение". "Я приняла решения из соображений о гарантиях поставок для страны, воздержалась при голосовании. Еврокомиссия теперь несет ответственность за реализацию этого механизма... Мы будем очень внимательно следить за этим, нужно обеспечить обе вещи - посильные цены и надежные поставки", - сказала министр. Ранее в понедельник министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч (примерно 1860 евро за тысячу кубометров) в рамках механизма коррекции рынка.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839704227.html

https://ria.ru/20221219/es-1839633848.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, австрия, европа, вена, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии