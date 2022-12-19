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Вена воздержалась при голосовании по механизму корректировки цен на газ - РИА Новости, 19.12.2022
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Вена воздержалась при голосовании по механизму корректировки цен на газ
Вена воздержалась при голосовании по механизму корректировки цен на газ - РИА Новости, 19.12.2022
Вена воздержалась при голосовании по механизму корректировки цен на газ
Введение лимита цен на газ в ЕС стало "сложным решением", Вена воздержалась, так как решение представляется рискованным с точки зрения безопасности поставок,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T23:54
2022-12-19T23:54
цены на нефть
австрия
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вена
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Введение лимита цен на газ в ЕС стало "сложным решением", Вена воздержалась, так как решение представляется рискованным с точки зрения безопасности поставок, заявила журналистам в Брюсселе министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. "По механизму корректировки рыночных цен мы добились сегодня согласия. Австрия в итоге воздержалась при вынесении решения. Хочу... назвать причины для этого. Вы знаете, что механизм корректировки цен может способствовать падению цен в Европе, и это хорошо. Но надо видеть и вторую сторону, а именно безопасность поставок. В течение дня ситуация изменилась таким образом, что механизм, который изначально касался хаба TTF - самой большой торговой площадки газом в Европе, - был распространен на все торговые площадки в Европе. Это риск прежде всего для Австрии", - заявила министр, ее выступление транслировал сайт Еврокомиссии. По словам Гевесслер, несмотря на значительные изменения, Австрия все еще остается зависимой от поставок "трубопроводного газа", поэтому "это было сложное решение". "Я приняла решения из соображений о гарантиях поставок для страны, воздержалась при голосовании. Еврокомиссия теперь несет ответственность за реализацию этого механизма... Мы будем очень внимательно следить за этим, нужно обеспечить обе вещи - посильные цены и надежные поставки", - сказала министр. Ранее в понедельник министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч (примерно 1860 евро за тысячу кубометров) в рамках механизма коррекции рынка.
https://ria.ru/20221219/gaz-1839704227.html
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цены на нефть, австрия, европа, вена, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Австрия, Европа, Вена, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
23:54 19.12.2022
 
Вена воздержалась при голосовании по механизму корректировки цен на газ

Австрия воздержалась при голосовании в ЕС по механизму корректировки цен на газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Введение лимита цен на газ в ЕС стало "сложным решением", Вена воздержалась, так как решение представляется рискованным с точки зрения безопасности поставок, заявила журналистам в Брюсселе министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.
"По механизму корректировки рыночных цен мы добились сегодня согласия. Австрия в итоге воздержалась при вынесении решения. Хочу... назвать причины для этого. Вы знаете, что механизм корректировки цен может способствовать падению цен в Европе, и это хорошо. Но надо видеть и вторую сторону, а именно безопасность поставок. В течение дня ситуация изменилась таким образом, что механизм, который изначально касался хаба TTF - самой большой торговой площадки газом в Европе, - был распространен на все торговые площадки в Европе. Это риск прежде всего для Австрии", - заявила министр, ее выступление транслировал сайт Еврокомиссии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 12:50
Венгрия против лимита цен на газ, заявил глава МИД Сийярто
По словам Гевесслер, несмотря на значительные изменения, Австрия все еще остается зависимой от поставок "трубопроводного газа", поэтому "это было сложное решение".
"Я приняла решения из соображений о гарантиях поставок для страны, воздержалась при голосовании. Еврокомиссия теперь несет ответственность за реализацию этого механизма... Мы будем очень внимательно следить за этим, нужно обеспечить обе вещи - посильные цены и надежные поставки", - сказала министр.
Ранее в понедельник министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч (примерно 1860 евро за тысячу кубометров) в рамках механизма коррекции рынка.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 07:27
В МИД предупредили о последствиях ценового потолка на газ
 
Цены на нефтьАвстрияЕвропаВенаЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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