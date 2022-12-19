https://ria.ru/20221219/gaz-1839761775.html

Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа

Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа - РИА Новости, 19.12.2022

Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва и Минск сблизили позиции по теме создания общего рынка газа, но "есть момент, который требует внимания глав... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:56

2022-12-19T15:56

2022-12-19T15:56

алексей оверчук

россия

белоруссия

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694636_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_dba08a3d36afb05a67f2e21f48eb25cd.jpg

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва и Минск сблизили позиции по теме создания общего рынка газа, но "есть момент, который требует внимания глав государств". Вице-премьер РФ подчеркнул, что между Москвой и Минском нет нерешаемых проблем, в том числе и по цене на газ. "Как таковых больших проблем нет. Есть обычные проблемы", - сказал вице-премьер. По его словам, "все решаемо, даже по газу". "Будем обсуждать реализацию в том числе союзных программ. Конечно, посмотрим на то, чтобы новые союзные программы (по углублению экономической интеграции – ред.) запускать", - проинформировал Оверчук, касаясь предстоящих переговоров.

https://ria.ru/20221219/peskov-1839734483.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей оверчук, россия, белоруссия, в мире, экономика