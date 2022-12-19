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Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа - РИА Новости, 19.12.2022
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Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа
Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа - РИА Новости, 19.12.2022
Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва и Минск сблизили позиции по теме создания общего рынка газа, но "есть момент, который требует внимания глав... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:56
2022-12-19T15:56
алексей оверчук
россия
белоруссия
в мире
экономика
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва и Минск сблизили позиции по теме создания общего рынка газа, но "есть момент, который требует внимания глав государств". Вице-премьер РФ подчеркнул, что между Москвой и Минском нет нерешаемых проблем, в том числе и по цене на газ. "Как таковых больших проблем нет. Есть обычные проблемы", - сказал вице-премьер. По его словам, "все решаемо, даже по газу". "Будем обсуждать реализацию в том числе союзных программ. Конечно, посмотрим на то, чтобы новые союзные программы (по углублению экономической интеграции – ред.) запускать", - проинформировал Оверчук, касаясь предстоящих переговоров.
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алексей оверчук, россия, белоруссия, в мире, экономика
Алексей Оверчук, Россия, Белоруссия, В мире, Экономика
15:56 19.12.2022
 
Оверчук заявил о сближении позиций с Минском по созданию общего рынка газа

Оверчук заявил о сближении позиций Москвы и Минска по созданию общего рынка газа

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Архивное фото
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва и Минск сблизили позиции по теме создания общего рынка газа, но "есть момент, который требует внимания глав государств".
"Есть союзная программа по созданию общего газового рынка. Мы вели переговоры с коллегами (из Белоруссии – ред.). Сильно сблизили позиции. Но есть момент, который требует внимания глав государств. Минск традиционно хочет, чтобы цена была близка к российским регионам, которые граничат с Беларусью", - приводит его слова агентство Белта. Данное заявление Оверчук сделал перед началом белорусско-российских переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости в Минске.
Вице-премьер РФ подчеркнул, что между Москвой и Минском нет нерешаемых проблем, в том числе и по цене на газ. "Как таковых больших проблем нет. Есть обычные проблемы", - сказал вице-премьер.
По его словам, "все решаемо, даже по газу".
"Будем обсуждать реализацию в том числе союзных программ. Конечно, посмотрим на то, чтобы новые союзные программы (по углублению экономической интеграции – ред.) запускать", - проинформировал Оверчук, касаясь предстоящих переговоров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 14:40
Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Белоруссией
 
Алексей ОверчукРоссияБелоруссияВ миреЭкономика
 
 
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