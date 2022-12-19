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Франция вышла из договора к Энергетической хартии - РИА Новости, 19.12.2022
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Франция вышла из договора к Энергетической хартии
Франция вышла из договора к Энергетической хартии - РИА Новости, 19.12.2022
Франция вышла из договора к Энергетической хартии
Франция официально уведомила о своем выходе из договора к Энергетической хартии, подтвердили газете Monde в понедельник в МИД республики. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:57
2022-12-19T16:57
эммануэль макрон
франция
париж
лиссабон (город)
евросоюз
в мире
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ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Франция официально уведомила о своем выходе из договора к Энергетической хартии, подтвердили газете Monde в понедельник в МИД республики. В конце октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж принял решение выйти из договора к Энергетической хартии. По данным Monde, Франция подтвердила данное решение, уведомив о своем выходе из документа. Решение вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом, как отмечает издание, договором предусмотрено, что даже если страна выходит из него, она должна выполнять свои обязательства в течение 20 лет. Таким образом, Франция не сможет уклониться от своих обязательств в рамках договора к Энергетической хартии вплоть до 2044 года. Договор к Энергетической хартии, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающимся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающего всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку. Он был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Договор объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям в энергетическом секторе требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.
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эммануэль макрон, франция, париж, лиссабон (город), евросоюз, в мире
Эммануэль Макрон, Франция, Париж, Лиссабон (город), Евросоюз, В мире
16:57 19.12.2022
 
Франция вышла из договора к Энергетической хартии

Monde: Франция уведомила о своем выходе из договора к Энергетической хартии

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Франция официально уведомила о своем выходе из договора к Энергетической хартии, подтвердили газете Monde в понедельник в МИД республики.
В конце октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж принял решение выйти из договора к Энергетической хартии.
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По данным Monde, Франция подтвердила данное решение, уведомив о своем выходе из документа. Решение вступит в силу с 1 января 2024 года.
При этом, как отмечает издание, договором предусмотрено, что даже если страна выходит из него, она должна выполнять свои обязательства в течение 20 лет. Таким образом, Франция не сможет уклониться от своих обязательств в рамках договора к Энергетической хартии вплоть до 2044 года.
Договор к Энергетической хартии, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающимся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающего всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку. Он был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Договор объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям в энергетическом секторе требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.
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