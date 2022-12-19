https://ria.ru/20221219/frantsiya-1839781544.html

Франция вышла из договора к Энергетической хартии

Франция вышла из договора к Энергетической хартии - РИА Новости, 19.12.2022

Франция вышла из договора к Энергетической хартии

Франция официально уведомила о своем выходе из договора к Энергетической хартии, подтвердили газете Monde в понедельник в МИД республики. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:57

2022-12-19T16:57

2022-12-19T16:57

эммануэль макрон

франция

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лиссабон (город)

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ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Франция официально уведомила о своем выходе из договора к Энергетической хартии, подтвердили газете Monde в понедельник в МИД республики. В конце октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж принял решение выйти из договора к Энергетической хартии. По данным Monde, Франция подтвердила данное решение, уведомив о своем выходе из документа. Решение вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом, как отмечает издание, договором предусмотрено, что даже если страна выходит из него, она должна выполнять свои обязательства в течение 20 лет. Таким образом, Франция не сможет уклониться от своих обязательств в рамках договора к Энергетической хартии вплоть до 2044 года. Договор к Энергетической хартии, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающимся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающего всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку. Он был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Договор объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям в энергетическом секторе требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839307965.html

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франция

париж

лиссабон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эммануэль макрон, франция, париж, лиссабон (город), евросоюз, в мире