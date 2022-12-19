https://ria.ru/20221219/elka-1839804060.html

В Белгородской области более 3000 детей пригласили на губернаторскую елку

В Белгородской области более 3000 детей пригласили на губернаторскую елку - РИА Новости, 19.12.2022

В Белгородской области более 3000 детей пригласили на губернаторскую елку

Больше 3 тысяч детей в Белгородской области побывают на губернаторских елках во время школьных каникул, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:55

2022-12-19T17:55

2022-12-19T17:55

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

чернянский район

губкинский

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БЕЛГОРОД, 19 дек – РИА Новости. Больше 3 тысяч детей в Белгородской области побывают на губернаторских елках во время школьных каникул, сообщила пресс-служба правительства региона. Главе региона Вячеславу Гладкову доложили об организации досуга детей и подростков на время проведения двухнедельных зимних каникул. Так, с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года у школьников и студентов колледжей Белгородской области пройдут зимние каникулы. Как отметили в пресс-службе, праздничные мероприятия состоятся во всех муниципалитетах области. В них примут участие порядка 1228 учреждений системы образования, культуры и спорта, подключаются также и комиссии по делам несовершеннолетних. Сообщается, что учитывая текущую оперативную обстановку в регионе, праздничные мероприятия будут проходить как в очном, так и в дистанционном форматах. "Итоговые решения по формам проведения новогодних утренников в школах и детских садах принимаются, исходя из требований безопасности противоэпидемиологических мероприятий, при непрерывном согласовании с родительской общественностью. В случае выбора дистанционной формы проведения праздника, подарки вручаются детям в тот же день", - пояснил замгубернатора – министр образования Белгородской области Андрей Милехин. Накануне Рождественских праздников 280 детей из приграничных районов Белгородской области отправятся в столицу на однодневную экскурсию, во время которой посетят Кремлевскую елку и Музей Победы на Поклонной горе. "Еще более 3,1 тысячи детей в возрасте от 7 до 14 лет за особые достижения в учебе, спорте и общественной деятельности, а также дети-сироты и дети-инвалиды, дети участников СВО, мобилизованных жителей области, дети, которые временно находятся в ПВР, смогут принять участие в Новогодней елке губернатора Белгородской области", - говорится в сообщении. В 19 муниципальных образованиях пройдут районные и городские новогодние торжества на площадках культурных учреждений для более чем 9 тысяч учащихся, за исключением Чернянского района, Старооскольского, Губкинского и Новооскольского округов. В 16 муниципалитетах области детские праздники запланированы в очном формате на базе образовательных организаций СПО, детских садов и школ. В Валуйском, Шебекинском и Старооскольском горокругах мероприятия пройдут дистанционно. Также министр образования области подчеркнул, что с 20 по 30 декабря 2022 года состоятся новогодние утренники и праздники, в которых примут участие свыше 193 тысяч детей.

https://ria.ru/20221219/shtrafy-1839622317.html

https://ria.ru/20221213/elka-1838425748.html

https://ria.ru/20221213/elka-1838216452.html

белгородская область

чернянский район

губкинский

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общество, вячеслав гладков, белгородская область, чернянский район, губкинский