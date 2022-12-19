https://ria.ru/20221219/dnepropetrovsk-1839702868.html

В Днепропетровске возобновил работу метрополитен

В Днепропетровске возобновил работу метрополитен - РИА Новости, 19.12.2022

В Днепропетровске возобновил работу метрополитен

В украинском Днепропетровске в понедельник возобновил работу метрополитен, говорится на сайте местного городского совета. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:43

2022-12-19T12:43

2022-12-19T12:43

в мире

максим бужанский

днепропетровск

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В украинском Днепропетровске в понедельник возобновил работу метрополитен, говорится на сайте местного городского совета. Местные СМИ в пятницу со ссылкой на депутата Верховной Рады Максима Бужанского сообщили о двух мощных взрывах в Днепропетровске. Украинское издание "Страна" сообщало, что метрополитен и электротранспорт в городе полностью остановились. "В Днепре восстановлена работа метрополитена. Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфрастуктуры Днепровского городского совета", - говорится на сайте горсовета. Также в сообщении отмечается, что другой электротранспорт в городе пока не работает из-за отсутствия электроснабжения на большинстве подстанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839694683.html

https://ria.ru/20221219/kiev-1839635208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, максим бужанский, днепропетровск, днепр (город), верховная рада украины, вооруженные силы рф