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В Днепропетровске возобновил работу метрополитен - РИА Новости, 19.12.2022
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В Днепропетровске возобновил работу метрополитен
В Днепропетровске возобновил работу метрополитен - РИА Новости, 19.12.2022
В Днепропетровске возобновил работу метрополитен
В украинском Днепропетровске в понедельник возобновил работу метрополитен, говорится на сайте местного городского совета. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:43
2022-12-19T12:43
в мире
максим бужанский
днепропетровск
днепр (город)
верховная рада украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В украинском Днепропетровске в понедельник возобновил работу метрополитен, говорится на сайте местного городского совета. Местные СМИ в пятницу со ссылкой на депутата Верховной Рады Максима Бужанского сообщили о двух мощных взрывах в Днепропетровске. Украинское издание "Страна" сообщало, что метрополитен и электротранспорт в городе полностью остановились. "В Днепре восстановлена работа метрополитена. Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфрастуктуры Днепровского городского совета", - говорится на сайте горсовета. Также в сообщении отмечается, что другой электротранспорт в городе пока не работает из-за отсутствия электроснабжения на большинстве подстанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839694683.html
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в мире, максим бужанский, днепропетровск, днепр (город), верховная рада украины, вооруженные силы рф
В мире, Максим Бужанский, Днепропетровск, Днепр (город), Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
12:43 19.12.2022
 
В Днепропетровске возобновил работу метрополитен

В Днепропетровске возобновил работу метрополитен, другой электротранспорт не работает

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В украинском Днепропетровске в понедельник возобновил работу метрополитен, говорится на сайте местного городского совета.
Местные СМИ в пятницу со ссылкой на депутата Верховной Рады Максима Бужанского сообщили о двух мощных взрывах в Днепропетровске. Украинское издание "Страна" сообщало, что метрополитен и электротранспорт в городе полностью остановились.
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения
Днепре восстановлена работа метрополитена. Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфрастуктуры Днепровского городского совета", - говорится на сайте горсовета.
Также в сообщении отмечается, что другой электротранспорт в городе пока не работает из-за отсутствия электроснабжения на большинстве подстанций.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреМаксим БужанскийДнепропетровскДнепр (город)Верховная Рада УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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