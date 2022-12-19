https://ria.ru/20221219/dnepropetrovsk-1839702868.html
В Днепропетровске возобновил работу метрополитен
В Днепропетровске возобновил работу метрополитен - РИА Новости, 19.12.2022
В Днепропетровске возобновил работу метрополитен
В украинском Днепропетровске в понедельник возобновил работу метрополитен, говорится на сайте местного городского совета. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:43
2022-12-19T12:43
2022-12-19T12:43
в мире
максим бужанский
днепропетровск
днепр (город)
верховная рада украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В украинском Днепропетровске в понедельник возобновил работу метрополитен, говорится на сайте местного городского совета. Местные СМИ в пятницу со ссылкой на депутата Верховной Рады Максима Бужанского сообщили о двух мощных взрывах в Днепропетровске. Украинское издание "Страна" сообщало, что метрополитен и электротранспорт в городе полностью остановились. "В Днепре восстановлена работа метрополитена. Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфрастуктуры Днепровского городского совета", - говорится на сайте горсовета. Также в сообщении отмечается, что другой электротранспорт в городе пока не работает из-за отсутствия электроснабжения на большинстве подстанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839694683.html
https://ria.ru/20221219/kiev-1839635208.html
днепропетровск
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, максим бужанский, днепропетровск, днепр (город), верховная рада украины, вооруженные силы рф
В мире, Максим Бужанский, Днепропетровск, Днепр (город), Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровске возобновил работу метрополитен
В Днепропетровске возобновил работу метрополитен, другой электротранспорт не работает