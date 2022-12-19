https://ria.ru/20221219/chuchelo-1839760721.html

Суд оставил в силе приговор петербуржцу за сожжение чучела в форме солдата

Суд оставил в силе приговор петербуржцу за сожжение чучела в форме солдата - РИА Новости, 19.12.2022

Суд оставил в силе приговор петербуржцу за сожжение чучела в форме солдата

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение райсуда, приговорившего к 3 годам 8 месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева, который сжег чучело РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:53

2022-12-19T15:53

2022-12-19T15:53

происшествия

россия

санкт-петербургский городской суд

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение райсуда, приговорившего к 3 годам 8 месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева, который сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Мальцев 6 марта на льду Невы сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, "грубо нарушая общепризнанные нормы поведения". Ему вменили статью 213 УК РФ (хулиганство) и арестовали. В сентябре Василеостровский районный суд назначил мужчине 3 года 8 месяцев колонии общего режима. "Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменений", - говорится в сообщении. Как уточняет судебная пресс-служба, защита просила оправдать Мальцева на основании того, что из его показаний не следует, что он испытывает ненависть к Вооруженным силам РФ. Согласно доводам защиты, "была масленица и он просто сжег чучело".

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