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Суд оставил в силе приговор петербуржцу за сожжение чучела в форме солдата
Суд оставил в силе приговор петербуржцу за сожжение чучела в форме солдата - РИА Новости, 19.12.2022
Суд оставил в силе приговор петербуржцу за сожжение чучела в форме солдата
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение райсуда, приговорившего к 3 годам 8 месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева, который сжег чучело РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:53
2022-12-19T15:53
2022-12-19T15:53
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение райсуда, приговорившего к 3 годам 8 месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева, который сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Мальцев 6 марта на льду Невы сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, "грубо нарушая общепризнанные нормы поведения". Ему вменили статью 213 УК РФ (хулиганство) и арестовали. В сентябре Василеостровский районный суд назначил мужчине 3 года 8 месяцев колонии общего режима. "Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменений", - говорится в сообщении. Как уточняет судебная пресс-служба, защита просила оправдать Мальцева на основании того, что из его показаний не следует, что он испытывает ненависть к Вооруженным силам РФ. Согласно доводам защиты, "была масленица и он просто сжег чучело".
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происшествия, россия, санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербургский городской суд, Санкт-Петербург
Суд оставил в силе приговор петербуржцу за сожжение чучела в форме солдата
В Петербурге суд оставил в силе приговор мужчине за сожжение чучела в форме ВС России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение райсуда, приговорившего к 3 годам 8 месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева, который сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Мальцев 6 марта на льду Невы сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, "грубо нарушая общепризнанные нормы поведения". Ему вменили статью 213 УК РФ (хулиганство) и арестовали. В сентябре Василеостровский районный суд назначил мужчине 3 года 8 месяцев колонии общего режима.
"Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменений", - говорится в сообщении.
Как уточняет судебная пресс-служба, защита просила оправдать Мальцева на основании того, что из его показаний не следует, что он испытывает ненависть к Вооруженным силам РФ. Согласно доводам защиты, "была масленица и он просто сжег чучело".