СМИ: Байден оскорбил целую нацию
NYP: президент США Байден оскорбил ирландцев своим высказыванием
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил оскорбительное для ирландцев высказывание во время выступления в своем родном штате Делавэр, перепутав при этом отца и деда своей супруги, пишет газета New York Post.
Беседуя с участниками встречи, посвященной пособиям для ветеранов, американский лидер "неожиданным образом" поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны. "Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?" – заявил Байден.
Как отмечает издание, аудитория, состоящая из ветеранов вооруженных сил и федеральных чиновников, выслушала комментарии президента с "озадаченным молчанием", при этом его слова вызвали критику в соцсетях.
Так, журналистка Мэри Маргарет Олохан расценила высказывание Байдена как "преступление на почве ненависти". "Просто обычные олдскульные антиирландские стереотипы", — заявил репортер Washington Examiner Джерри Данливи. А советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест напомнил, что Доминик Джакоппа на самом деле был дедушкой его жены Джилл, а не отцом.
Байден стал самым пожилым президентом США в истории — недавно ему исполнилось 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки.
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