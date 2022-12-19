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СМИ: Байден оскорбил целую нацию - РИА Новости, 19.12.2022
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СМИ: Байден оскорбил целую нацию
СМИ: Байден оскорбил целую нацию - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: Байден оскорбил целую нацию
Президент США Джо Байден допустил оскорбительное для ирландцев высказывание во время выступления в своем родном штате Делавэр, перепутав при этом отца и деда... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T02:40
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в мире
джо байден
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил оскорбительное для ирландцев высказывание во время выступления в своем родном штате Делавэр, перепутав при этом отца и деда своей супруги, пишет газета New York Post.Беседуя с участниками встречи, посвященной пособиям для ветеранов, американский лидер "неожиданным образом" поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны. "Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?" – заявил Байден.Как отмечает издание, аудитория, состоящая из ветеранов вооруженных сил и федеральных чиновников, выслушала комментарии президента с "озадаченным молчанием", при этом его слова вызвали критику в соцсетях.Так, журналистка Мэри Маргарет Олохан расценила высказывание Байдена как "преступление на почве ненависти". "Просто обычные олдскульные антиирландские стереотипы", — заявил репортер Washington Examiner Джерри Данливи. А советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест напомнил, что Доминик Джакоппа на самом деле был дедушкой его жены Джилл, а не отцом.Байден стал самым пожилым президентом США в истории — недавно ему исполнилось 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки.
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в мире, джо байден, сша, делавэр
В мире, Джо Байден, США, Делавэр
02:40 19.12.2022
 
СМИ: Байден оскорбил целую нацию

NYP: президент США Байден оскорбил ирландцев своим высказыванием

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил оскорбительное для ирландцев высказывание во время выступления в своем родном штате Делавэр, перепутав при этом отца и деда своей супруги, пишет газета New York Post.
Беседуя с участниками встречи, посвященной пособиям для ветеранов, американский лидер "неожиданным образом" поприветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны. "Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?" – заявил Байден.
Как отмечает издание, аудитория, состоящая из ветеранов вооруженных сил и федеральных чиновников, выслушала комментарии президента с "озадаченным молчанием", при этом его слова вызвали критику в соцсетях.
Так, журналистка Мэри Маргарет Олохан расценила высказывание Байдена как "преступление на почве ненависти". "Просто обычные олдскульные антиирландские стереотипы", — заявил репортер Washington Examiner Джерри Данливи. А советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест напомнил, что Доминик Джакоппа на самом деле был дедушкой его жены Джилл, а не отцом.
Байден стал самым пожилым президентом США в истории — недавно ему исполнилось 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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В миреДжо БайденСШАДелавэр
 
 
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