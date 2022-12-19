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СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии ради соперничества с Россией - РИА Новости, 19.12.2022
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СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии ради соперничества с Россией
СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии ради соперничества с Россией - РИА Новости, 19.12.2022
СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии ради соперничества с Россией
США возобновляют работу военной базы Туле в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике, сообщает Danmarks Radio. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:28
2022-12-19T18:24
сша
арктика
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США возобновляют работу военной базы Туле в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике, сообщает Danmarks Radio.Автор статьи Стеффен Кретц уточнил, что так называемая арктическая гонка побудила Америку заключить контракт с компанией Inuksuk на использование объекта в течение 12 лет."Крупный многомиллиардный контракт — сигнал, что Штаты делают ставку на базу Туле и тесное сотрудничество с Гренландией и что американские военные переключили внимание на Арктику после того, как десятилетиями отдавали приоритет другим зонам конфликта", — предположил журналист.При этом состояние военного объекта из-за глобального потепления оставляет желать лучшего.Основную цель США в борьбе с Россией за Арктику автор статьи связал с глобальным потеплением, которое ведет к таянию льдов."В этом регионе работают российские атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки. Это делается в расчете на то, что новые маршруты между Азией и Европой вдоль российского побережья в ближайшие годы очистятся ото льда", — подчеркнул журналист. Кретц также напомнил, что "Россия ведет в этом регионе активные поиски нефти и газа".На этом фоне позиция гренландского центра становится более выигрышной для Вашингтона, считает автор публикации. По его словам, во время своего президентства Дональд Трамп обещал купить всю Гренландию.Ранее в этом месяце командующий Северным флотом ВМФ России Александр Моисеев заявил, что силы НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе. По его словам, США и члены альянса ввели практику выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых кораблей в Баренцевом море. Кроме того, Штаты и их союзники по блоку поддерживают постоянное присутствие атомных многоцелевых подлодок американского ВМФ.
https://ria.ru/20221208/arktika-1837329535.html
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сша, арктика, нато, дональд трамп, в мире
США, Арктика, НАТО, Дональд Трамп, В мире
16:28 19.12.2022 (обновлено: 18:24 19.12.2022)
 
СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии ради соперничества с Россией

DR: США восстанавливают военную базу в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике

© Public DomainАмериканская авиабаза Туле в Гренландии
Американская авиабаза Туле в Гренландии
© Public Domain
Американская авиабаза Туле в Гренландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США возобновляют работу военной базы Туле в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике, сообщает Danmarks Radio.
Автор статьи Стеффен Кретц уточнил, что так называемая арктическая гонка побудила Америку заключить контракт с компанией Inuksuk на использование объекта в течение 12 лет.
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"Крупный многомиллиардный контракт — сигнал, что Штаты делают ставку на базу Туле и тесное сотрудничество с Гренландией и что американские военные переключили внимание на Арктику после того, как десятилетиями отдавали приоритет другим зонам конфликта", — предположил журналист.
При этом состояние военного объекта из-за глобального потепления оставляет желать лучшего.

"Фундамент под цоколем тает — в самом прямом смысле слова. Взлетно-посадочные полосы и здания строились в 1950-х годах прямо на промерзшей земле, которая тогда была твердой, как бетон. В последние годы из-за глобального потепления земля то оттаивает, то замерзает — даже на Крайнем Севере", — уточнил Кретц.

Основную цель США в борьбе с Россией за Арктику автор статьи связал с глобальным потеплением, которое ведет к таянию льдов.
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СМИ: США отстали от России в ключевом регионе
"В этом регионе работают российские атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки. Это делается в расчете на то, что новые маршруты между Азией и Европой вдоль российского побережья в ближайшие годы очистятся ото льда", — подчеркнул журналист.
Кретц также напомнил, что "Россия ведет в этом регионе активные поиски нефти и газа".
На этом фоне позиция гренландского центра становится более выигрышной для Вашингтона, считает автор публикации. По его словам, во время своего президентства Дональд Трамп обещал купить всю Гренландию.

"Сегодня Туле — скорее пассивный наблюдательный пункт Космических сил США и ученых-климатологов. Но с расширением взлетно-посадочных полос и инфраструктуры база снова может стать стратегически важным объектом для эскадрилий дальних бомбардировщиков и истребителей США, как это было во время холодной войны", — заключил журналист.

Ранее в этом месяце командующий Северным флотом ВМФ России Александр Моисеев заявил, что силы НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе.
По его словам, США и члены альянса ввели практику выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых кораблей в Баренцевом море. Кроме того, Штаты и их союзники по блоку поддерживают постоянное присутствие атомных многоцелевых подлодок американского ВМФ.
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