https://ria.ru/20221219/arktika-1839772763.html

СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии ради соперничества с Россией

СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии ради соперничества с Россией - РИА Новости, 19.12.2022

СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии ради соперничества с Россией

США возобновляют работу военной базы Туле в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике, сообщает Danmarks Radio. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:28

2022-12-19T16:28

2022-12-19T18:24

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. США возобновляют работу военной базы Туле в Гренландии ради соперничества с Россией в Арктике, сообщает Danmarks Radio.Автор статьи Стеффен Кретц уточнил, что так называемая арктическая гонка побудила Америку заключить контракт с компанией Inuksuk на использование объекта в течение 12 лет."Крупный многомиллиардный контракт — сигнал, что Штаты делают ставку на базу Туле и тесное сотрудничество с Гренландией и что американские военные переключили внимание на Арктику после того, как десятилетиями отдавали приоритет другим зонам конфликта", — предположил журналист.При этом состояние военного объекта из-за глобального потепления оставляет желать лучшего.Основную цель США в борьбе с Россией за Арктику автор статьи связал с глобальным потеплением, которое ведет к таянию льдов."В этом регионе работают российские атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки. Это делается в расчете на то, что новые маршруты между Азией и Европой вдоль российского побережья в ближайшие годы очистятся ото льда", — подчеркнул журналист. Кретц также напомнил, что "Россия ведет в этом регионе активные поиски нефти и газа".На этом фоне позиция гренландского центра становится более выигрышной для Вашингтона, считает автор публикации. По его словам, во время своего президентства Дональд Трамп обещал купить всю Гренландию.Ранее в этом месяце командующий Северным флотом ВМФ России Александр Моисеев заявил, что силы НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе. По его словам, США и члены альянса ввели практику выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых кораблей в Баренцевом море. Кроме того, Штаты и их союзники по блоку поддерживают постоянное присутствие атомных многоцелевых подлодок американского ВМФ.

https://ria.ru/20221208/arktika-1837329535.html

https://ria.ru/20221218/ssha-1839499155.html

https://ria.ru/20221219/konflikt-1839725362.html

сша

арктика

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

сша, арктика, нато, дональд трамп, в мире