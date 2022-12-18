https://ria.ru/20221218/zaporozhe-1839552307.html

Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении

Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.12.2022

Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении

Подразделения Вооруженных сил России успешно отражают атаки украинских боевиков, подавляют попытки диверсионных атак, сказал журналистам командир подразделения... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T16:50

2022-12-18T16:50

2022-12-18T18:36

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России успешно отражают атаки украинских боевиков, подавляют попытки диверсионных атак, сказал журналистам командир подразделения Вооруженных сил России с позывным "Кайтак". "Личный состав полка постоянно ведет активную оборону…На каждый обстрел со стороны противника мы отвечаем огнем в два раза сильнее. Диверсионно-разведывательные группы противника подавляются нашими контратаками… Ни один метр земли, который нами освобожден, противнику отбить пока не удалось",- сказал командир подразделения ВС РФ с позывным "Кайтак".

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1838878890.html

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Российские военные о ситуации на Запорожском направлении Российские военные рассказали о ситуации на запорожском направлении: на каждый обстрел отвечаем огнем в два раза сильнее, ДРГ подавляются контратаками."Мы находимся все на месте. Чуть кто то, где то полез – мы реагируем моментально. И не допускаем, что бы противник перешел в наступление" - командир специального подразделения ВС РФ рассказал о снижении количества ДНР ВСУ на запорожском направлении. 2022-12-18T16:50 true PT1M51S

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россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире