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Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/zaporozhe-1839552307.html
Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении
Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.12.2022
Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении
Подразделения Вооруженных сил России успешно отражают атаки украинских боевиков, подавляют попытки диверсионных атак, сказал журналистам командир подразделения... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T16:50
2022-12-18T18:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России успешно отражают атаки украинских боевиков, подавляют попытки диверсионных атак, сказал журналистам командир подразделения Вооруженных сил России с позывным "Кайтак". "Личный состав полка постоянно ведет активную оборону…На каждый обстрел со стороны противника мы отвечаем огнем в два раза сильнее. Диверсионно-разведывательные группы противника подавляются нашими контратаками… Ни один метр земли, который нами освобожден, противнику отбить пока не удалось",- сказал командир подразделения ВС РФ с позывным "Кайтак".
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Российские военные о ситуации на Запорожском направлении
Российские военные рассказали о ситуации на запорожском направлении: на каждый обстрел отвечаем огнем в два раза сильнее, ДРГ подавляются контратаками."Мы находимся все на месте. Чуть кто то, где то полез – мы реагируем моментально. И не допускаем, что бы противник перешел в наступление" - командир специального подразделения ВС РФ рассказал о снижении количества ДНР ВСУ на запорожском направлении.
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россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, В мире
16:50 18.12.2022 (обновлено: 18:36 18.12.2022)
 
Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении

Командир подразделения рассказал об отражении украинских атак на Запорожском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России успешно отражают атаки украинских боевиков, подавляют попытки диверсионных атак, сказал журналистам командир подразделения Вооруженных сил России с позывным "Кайтак".
"Личный состав полка постоянно ведет активную оборону…На каждый обстрел со стороны противника мы отвечаем огнем в два раза сильнее. Диверсионно-разведывательные группы противника подавляются нашими контратаками… Ни один метр земли, который нами освобожден, противнику отбить пока не удалось",- сказал командир подразделения ВС РФ с позывным "Кайтак".
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