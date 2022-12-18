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Для вывоза россиян, застрявших в Египте потребуется около 15 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221218/turizm-1839540176.html
Для вывоза россиян, застрявших в Египте потребуется около 15 рейсов
Для вывоза россиян, застрявших в Египте потребуется около 15 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
Для вывоза россиян, застрявших в Египте потребуется около 15 рейсов
Россияне, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, для возвращения РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:45
2022-12-18T17:45
туризм
египет
москва
egypt air
tez tour
ifly
туризм
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, для возвращения всех туристов из Египта потребуется порядка 15 вывозных рейсов с 18 по 21 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour."По данным авиакомпании iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что первый рейс авиакомпании Red Wings "вылетел сегодня, 18 декабря, в 01.00 по местному времени из Шарм-эш-Шейха"."В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря", - добавили в Tez Tour.В пресс-службе уточнили, что первый рейс Red Wings в Москву доставил на родину более 400 туристов, около 330 из которых - клиенты Tez Tour. "Также около 8 утра по московскому времени рейсом WZ3034 в Санкт-Петербург прибыли 70 клиентов туроператора. В 20.10 по местному времени ожидается вылет рейса WZ3044 из Хургады в Москву. На нём планируется перевезти более 360 туристов Tez Tour", - пояснили в компании.Авиакомпания iFly продолжает прикладывать "максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным Агентством Воздушного Транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря", добавили в пресс-службе Tez Tour.С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
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египет, москва, egypt air, tez tour, ifly, туризм, санкт-петербург
Туризм, Египет, Москва, Egypt Air, Tez Tour, iFly, Туризм, Санкт-Петербург
15:45 18.12.2022 (обновлено: 17:45 18.12.2022)
 
Для вывоза россиян, застрявших в Египте потребуется около 15 рейсов

Tez Tour: для возвращения всех туристов из Египта потребуется порядка 15 вывозных рейсов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтобус российского туроператора "Tez Tour" в Египте
Автобус российского туроператора Tez Tour в Египте - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автобус российского туроператора "Tez Tour" в Египте. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, для возвращения всех туристов из Египта потребуется порядка 15 вывозных рейсов с 18 по 21 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour.
"По данным авиакомпании iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что первый рейс авиакомпании Red Wings "вылетел сегодня, 18 декабря, в 01.00 по местному времени из Шарм-эш-Шейха".
Airbus A330-300 авиакомпании iFly Airlines - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 21:44Туризм
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет по 19 декабря
"В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря", - добавили в Tez Tour.
В пресс-службе уточнили, что первый рейс Red Wings в Москву доставил на родину более 400 туристов, около 330 из которых - клиенты Tez Tour. "Также около 8 утра по московскому времени рейсом WZ3034 в Санкт-Петербург прибыли 70 клиентов туроператора. В 20.10 по местному времени ожидается вылет рейса WZ3044 из Хургады в Москву. На нём планируется перевезти более 360 туристов Tez Tour", - пояснили в компании.
Авиакомпания iFly продолжает прикладывать "максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным Агентством Воздушного Транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря", добавили в пресс-службе Tez Tour.
С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 09:00Туризм
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ТуризмЕгипетМоскваEgypt AirTez TouriFlyТуризмСанкт-Петербург
 
 
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