https://ria.ru/20221218/turizm-1839540176.html

Для вывоза россиян, застрявших в Египте потребуется около 15 рейсов

Для вывоза россиян, застрявших в Египте потребуется около 15 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022

Для вывоза россиян, застрявших в Египте потребуется около 15 рейсов

Россияне, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, для возвращения РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:45

2022-12-18T15:45

2022-12-18T17:45

туризм

египет

москва

egypt air

tez tour

ifly

туризм

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, для возвращения всех туристов из Египта потребуется порядка 15 вывозных рейсов с 18 по 21 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour."По данным авиакомпании iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что первый рейс авиакомпании Red Wings "вылетел сегодня, 18 декабря, в 01.00 по местному времени из Шарм-эш-Шейха"."В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов. Вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря", - добавили в Tez Tour.В пресс-службе уточнили, что первый рейс Red Wings в Москву доставил на родину более 400 туристов, около 330 из которых - клиенты Tez Tour. "Также около 8 утра по московскому времени рейсом WZ3034 в Санкт-Петербург прибыли 70 клиентов туроператора. В 20.10 по местному времени ожидается вылет рейса WZ3044 из Хургады в Москву. На нём планируется перевезти более 360 туристов Tez Tour", - пояснили в компании.Авиакомпания iFly продолжает прикладывать "максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным Агентством Воздушного Транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря", добавили в пресс-службе Tez Tour.С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.

https://ria.ru/20221216/reysy-1839315939.html

https://ria.ru/20221217/turizm-1839348004.html

египет

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, москва, egypt air, tez tour, ifly, туризм, санкт-петербург