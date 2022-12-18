https://ria.ru/20221218/turisty-1839510512.html

Первых туристов из Египта в Москву вывезут 18 декабря

Первых туристов из Египта в Москву вывезут 18 декабря - РИА Новости, 18.12.2022

Первых туристов из Египта в Москву вывезут 18 декабря

Первый вывозной рейс в Москву для туристов, застрявших в Египте из-за закрытия неба Иорданией для авиакомпании iFly, назначен уже на вечер 18 декабря, накануне... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:50

2022-12-18T11:50

2022-12-18T11:50

туризм

египет

санкт-петербург

москва

tez tour

ifly

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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ХУРГАДА (Египет), 18 дек - РИА Новости. Первый вывозной рейс в Москву для туристов, застрявших в Египте из-за закрытия неба Иорданией для авиакомпании iFly, назначен уже на вечер 18 декабря, накануне улетели те, кто должен был лететь в Санкт-Петербург, рассказали РИА Новости сами туристы. "Вчера человек 40 улетели в Питер. Сегодня знакомым по отелю пришли сообщения, что вылет в 20.10 авиакомпанией Red Wings, это те, с кем прилетела я и должна была улететь 15 декабря", - рассказала москвичка Ирина, клиентка туроператора Tez Tour. По ее словам, вечером в субботу представители Tez Tour в отеле, где находятся сейчас все застрявшие туристы, сообщили, что есть список людей, которые могут вылететь в Санкт-Петербург. Несколько семей отказались от перелета таким маршрутом. "Мы из Петербурга, но приезжали во Внуково на машине, и она ждёт нас там", - рассказал РИА Новости один из туристов. Другая семья рассказала, что отказалась от этого рейса, так как им надо в Москву, а билеты из Санкт-Петербурга обойдутся им слишком дорого. Клиенты другого туроператора – Fun&Sun, также не сумевшие вылететь из Египта, накануне должны были улететь в Санкт-Петербург, а сегодня – в Москву, рассказывали ранее РИА Новости в пресс-службе компании. С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.

https://ria.ru/20221217/egipet-1839407642.html

https://ria.ru/20221217/ifly-1839359815.html

египет

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, санкт-петербург, москва, tez tour, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм