https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839510214.html
Подразделения ДНР уничтожили более 15 украинских военных
Подразделения ДНР уничтожили более 15 украинских военных - РИА Новости, 18.12.2022
Подразделения ДНР уничтожили более 15 украинских военных
Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 15 человек, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:48
2022-12-18T11:48
2022-12-18T11:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 15 человек, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в воскресенье Народная милиция Донецкой Народной Республики. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-64БВ"), десять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В субботу Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка, одну самоходную артиллерийскую установку, восемь единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника.
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839500586.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Подразделения ДНР уничтожили более 15 украинских военных
Подразделения ДНР уничтожили более 15 украинских военных и два танка