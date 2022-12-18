https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839510214.html

Подразделения ДНР уничтожили более 15 украинских военных

Подразделения ДНР уничтожили более 15 украинских военных - РИА Новости, 18.12.2022

Подразделения ДНР уничтожили более 15 украинских военных

Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 15 человек, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:48

2022-12-18T11:48

2022-12-18T11:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179819_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_bbdfdd0fdd56297f625543c43b6abff5.jpg

ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 15 человек, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в воскресенье Народная милиция Донецкой Народной Республики. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-64БВ"), десять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В субботу Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка, одну самоходную артиллерийскую установку, восемь единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1839500586.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность