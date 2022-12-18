https://ria.ru/20221218/sotrudnichestvo-1839605941.html

Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с эмиром Катара

Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с эмиром Катара - РИА Новости, 18.12.2022

Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с эмиром Катара

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в рамках группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с эмиром Государства... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T22:35

2022-12-18T22:35

2022-12-18T22:35

республика татарстан

рустам минниханов

катар

россия

ближний восток

организация исламского сотрудничества

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в рамках группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов находится в Катаре, где 18 декабря отмечается национальный день государства, в качестве почетного гостя. "Рустам Минниханов поздравил эмира и в его лице жителей государства с национальным днем Катара", - говорится в сообщении. Минниханов обратил внимание, что Россия придает большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. "Отношения между Россией и Катаром развиваются поступательно. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений", - отметил глава республики. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которую Минниханов возглавляет по поручению президента РФ. По приглашению катарской стороны Минниханов посетил фестиваль катарской культуры "Дарб ас-Саи", провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани. Он отметил, что вопросы сохранения культурно-цивилизационной самобытности народов - это одно из важных направлений работы группы стратегического видения. Катар, по его словам, как постоянный член Организации исламского сотрудничества является важным и надежным партнером России в регионе Ближнего Востока.

https://ria.ru/20221216/tatarstan-1839099439.html

https://ria.ru/20221215/ois-1838861751.html

катар

россия

ближний восток

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рустам минниханов, катар, россия, ближний восток, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)