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Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с эмиром Катара - РИА Новости, 18.12.2022
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https://ria.ru/20221218/sotrudnichestvo-1839605941.html
Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с эмиром Катара
Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с эмиром Катара - РИА Новости, 18.12.2022
Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с эмиром Катара
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в рамках группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с эмиром Государства... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T22:35
2022-12-18T22:35
республика татарстан
рустам минниханов
катар
россия
ближний восток
организация исламского сотрудничества
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в рамках группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба главы республики. Минниханов находится в Катаре, где 18 декабря отмечается национальный день государства, в качестве почетного гостя. "Рустам Минниханов поздравил эмира и в его лице жителей государства с национальным днем Катара", - говорится в сообщении. Минниханов обратил внимание, что Россия придает большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. "Отношения между Россией и Катаром развиваются поступательно. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений", - отметил глава республики. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которую Минниханов возглавляет по поручению президента РФ. По приглашению катарской стороны Минниханов посетил фестиваль катарской культуры "Дарб ас-Саи", провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани. Он отметил, что вопросы сохранения культурно-цивилизационной самобытности народов - это одно из важных направлений работы группы стратегического видения. Катар, по его словам, как постоянный член Организации исламского сотрудничества является важным и надежным партнером России в регионе Ближнего Востока.
https://ria.ru/20221216/tatarstan-1839099439.html
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катар
россия
ближний восток
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рустам минниханов, катар, россия, ближний восток, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Катар, Россия, Ближний Восток, Организация исламского сотрудничества, Республика Татарстан (Татарстан)
22:35 18.12.2022
 

Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с эмиром Катара

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в рамках группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов находится в Катаре, где 18 декабря отмечается национальный день государства, в качестве почетного гостя.
"Рустам Минниханов поздравил эмира и в его лице жителей государства с национальным днем Катара", - говорится в сообщении.
Минниханов обратил внимание, что Россия придает большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. "Отношения между Россией и Катаром развиваются поступательно. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений", - отметил глава республики.
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Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которую Минниханов возглавляет по поручению президента РФ.
По приглашению катарской стороны Минниханов посетил фестиваль катарской культуры "Дарб ас-Саи", провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани. Он отметил, что вопросы сохранения культурно-цивилизационной самобытности народов - это одно из важных направлений работы группы стратегического видения. Катар, по его словам, как постоянный член Организации исламского сотрудничества является важным и надежным партнером России в регионе Ближнего Востока.

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Республика ТатарстанРустам МиннихановКатарРоссияБлижний ВостокОрганизация исламского сотрудничестваРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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