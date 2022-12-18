Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с эмиром Катара
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в рамках группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов находится в Катаре, где 18 декабря отмечается национальный день государства, в качестве почетного гостя.
"Рустам Минниханов поздравил эмира и в его лице жителей государства с национальным днем Катара", - говорится в сообщении.
Минниханов обратил внимание, что Россия придает большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. "Отношения между Россией и Катаром развиваются поступательно. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений", - отметил глава республики.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которую Минниханов возглавляет по поручению президента РФ.
По приглашению катарской стороны Минниханов посетил фестиваль катарской культуры "Дарб ас-Саи", провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани. Он отметил, что вопросы сохранения культурно-цивилизационной самобытности народов - это одно из важных направлений работы группы стратегического видения. Катар, по его словам, как постоянный член Организации исламского сотрудничества является важным и надежным партнером России в регионе Ближнего Востока.
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