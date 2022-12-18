21:35 18.12.2022 (обновлено: 21:54 18.12.2022)
Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане
Dawn: Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане и взяли заложников
© AP Photo / Arshad ButtМашина скорой помощи и военные в Пакистане
© AP Photo / Arshad Butt
Машина скорой помощи и военные в Пакистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Боевики захватили контртеррористический центр в округе Банну на северо-западе Пакистана и взяли заложников для переговоров с властями, сообщает издание Dawn со ссылкой на источники в полиции.
"Боевики захватили контртеррористический центр в районе Банну в воскресенье и взяли заложников для переговоров с правительственными властями", - говорится в сообщении издания.
Как отметил источник, около 25 арестованных членов "запрещенных террористических организаций" в Пакистане находились на допросе в центре. В заложники взяли охранников.
По данным источника, сотрудники службы безопасности оцепили район. Источник добавил, что несколько полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.