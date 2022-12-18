https://ria.ru/20221218/pakistan-1839597526.html

Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане

Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане - РИА Новости, 18.12.2022

Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане

Боевики захватили контртеррористический центр в округе Банну на северо-западе Пакистана и взяли заложников для переговоров с властями, сообщает издание Dawn со... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T21:35

2022-12-18T21:35

2022-12-18T21:54

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пакистан

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Боевики захватили контртеррористический центр в округе Банну на северо-западе Пакистана и взяли заложников для переговоров с властями, сообщает издание Dawn со ссылкой на источники в полиции. Как отметил источник, около 25 арестованных членов "запрещенных террористических организаций" в Пакистане находились на допросе в центре. В заложники взяли охранников. По данным источника, сотрудники службы безопасности оцепили район. Источник добавил, что несколько полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.

https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html

пакистан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пакистан