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Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане - РИА Новости, 18.12.2022
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Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане
Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане - РИА Новости, 18.12.2022
Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане
Боевики захватили контртеррористический центр в округе Банну на северо-западе Пакистана и взяли заложников для переговоров с властями, сообщает издание Dawn со... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T21:35
2022-12-18T21:54
в мире
пакистан
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Боевики захватили контртеррористический центр в округе Банну на северо-западе Пакистана и взяли заложников для переговоров с властями, сообщает издание Dawn со ссылкой на источники в полиции. Как отметил источник, около 25 арестованных членов "запрещенных террористических организаций" в Пакистане находились на допросе в центре. В заложники взяли охранников. По данным источника, сотрудники службы безопасности оцепили район. Источник добавил, что несколько полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.
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в мире, пакистан
В мире, Пакистан
21:35 18.12.2022 (обновлено: 21:54 18.12.2022)
 
Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане

Dawn: Боевики захватили контртеррористический центр в Пакистане и взяли заложников

© AP Photo / Arshad ButtМашина скорой помощи и военные в Пакистане
Машина скорой помощи и военные в Пакистане - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Arshad Butt
Машина скорой помощи и военные в Пакистане. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Боевики захватили контртеррористический центр в округе Банну на северо-западе Пакистана и взяли заложников для переговоров с властями, сообщает издание Dawn со ссылкой на источники в полиции.
"Боевики захватили контртеррористический центр в районе Банну в воскресенье и взяли заложников для переговоров с правительственными властями", - говорится в сообщении издания.
Как отметил источник, около 25 арестованных членов "запрещенных террористических организаций" в Пакистане находились на допросе в центре. В заложники взяли охранников.
По данным источника, сотрудники службы безопасности оцепили район. Источник добавил, что несколько полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.
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