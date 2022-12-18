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В "Единой России" оценили отзыв лицензии у русскоязычных каналов в Молдавии
В "Единой России" оценили отзыв лицензии у русскоязычных каналов в Молдавии - РИА Новости, 18.12.2022
В "Единой России" оценили отзыв лицензии у русскоязычных каналов в Молдавии
Приостановка лицензии русскоязычных каналов в Молдавии — это проявление русофобии, попытка ограничить свободу слова, заявил РИА Новости замруководителя фракции... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T00:14
2022-12-18T00:14
2022-12-18T02:38
евгений ревенко
украина
молдавия
единая россия
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Приостановка лицензии русскоязычных каналов в Молдавии — это проявление русофобии, попытка ограничить свободу слова, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Евгений Ревенко. Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. "Это проявление русофобии и попытка просто ограничить свободу слова на территории своей страны", — сказал он. Он отметил, что такие решения "следуют в русле европейских политиков и коллективного запада".
https://radiosputnik.ria.ru/20221217/rusofobiya-1839453232.html
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евгений ревенко, украина, молдавия, единая россия, госдума рф, санкции в отношении россии
Евгений Ревенко, Украина, Молдавия, Единая Россия, Госдума РФ, Санкции в отношении России
00:14 18.12.2022 (обновлено: 02:38 18.12.2022)
В "Единой России" оценили отзыв лицензии у русскоязычных каналов в Молдавии
Депутат Ревенко: отзыв лицензии у русскоязычных каналов в Молдавии — проявление русофобии