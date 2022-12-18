https://ria.ru/20221218/litsenziya-1839471384.html

В "Единой России" оценили отзыв лицензии у русскоязычных каналов в Молдавии

В "Единой России" оценили отзыв лицензии у русскоязычных каналов в Молдавии - РИА Новости, 18.12.2022

В "Единой России" оценили отзыв лицензии у русскоязычных каналов в Молдавии

Приостановка лицензии русскоязычных каналов в Молдавии — это проявление русофобии, попытка ограничить свободу слова, заявил РИА Новости замруководителя фракции... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T00:14

2022-12-18T00:14

2022-12-18T02:38

евгений ревенко

украина

молдавия

единая россия

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Приостановка лицензии русскоязычных каналов в Молдавии — это проявление русофобии, попытка ограничить свободу слова, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Евгений Ревенко. Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. "Это проявление русофобии и попытка просто ограничить свободу слова на территории своей страны", — сказал он. Он отметил, что такие решения "следуют в русле европейских политиков и коллективного запада".

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/rusofobiya-1839453232.html

украина

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евгений ревенко, украина, молдавия, единая россия, госдума рф, санкции в отношении россии