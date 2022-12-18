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Посол Израиля на Украине прокомментировал ситуацию с помощью Киеву - РИА Новости, 18.12.2022
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Посол Израиля на Украине прокомментировал ситуацию с помощью Киеву
Посол Израиля на Украине прокомментировал ситуацию с помощью Киеву - РИА Новости, 18.12.2022
Посол Израиля на Украине прокомментировал ситуацию с помощью Киеву
Посол Израиля на Украине Михаил Бродский, комментируя оказываемую Киеву поддержку, заявил, что связи Израиля с РФ создают непреодолимые ограничения в этой... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T16:59
2022-12-18T16:59
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский, комментируя оказываемую Киеву поддержку, заявил, что связи Израиля с РФ создают непреодолимые ограничения в этой области, сообщает газета Washington Post. Посол отметил, что ему известно о недовольстве некоторых украинских евреев позицией Израиля по отношению к конфликту на Украине. Однако, добавил он, связи Израиля с Россией в сфере безопасности создают ограничения, которые невозможно преодолеть. "Ни одно правительство Израиля не поставит под угрозу этот интерес (в сотрудничестве с РФ – ред.) ради кого-либо, в том числе украинцев", - приводит газета слова Бродского, назвавшего "хрупкой" ситуацию, в которой оказался Израиль. По информации осведомленных источников издания, бывший премьер Израиля Нафтали Беннет предупреждал Владимира Зеленского о последствиях в случае, если Киев попытается оказать на него давление. При этом пожелавшие остаться неизвестными американские чиновники утверждают, что они разочарованы уровнем поддержки Израиля, хотя и не ожидали от него многого. Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Зеленский выразил недовольство позицией Израиля. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221127/izrail-1834644007.html
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в мире, владимир зеленский, нафтали беннет, бени ганц, россия, украина, израиль, оон
В мире, Владимир Зеленский, Нафтали Беннет, Бени Ганц, Россия, Украина, Израиль, ООН
16:59 18.12.2022
 
Посол Израиля на Украине прокомментировал ситуацию с помощью Киеву

Посол Израиля на Украине, комментируя вопрос о помощи Киеву, указал на связи с Россией

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский, комментируя оказываемую Киеву поддержку, заявил, что связи Израиля с РФ создают непреодолимые ограничения в этой области, сообщает газета Washington Post.
Посол отметил, что ему известно о недовольстве некоторых украинских евреев позицией Израиля по отношению к конфликту на Украине. Однако, добавил он, связи Израиля с Россией в сфере безопасности создают ограничения, которые невозможно преодолеть.
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"Ни одно правительство Израиля не поставит под угрозу этот интерес (в сотрудничестве с РФ – ред.) ради кого-либо, в том числе украинцев", - приводит газета слова Бродского, назвавшего "хрупкой" ситуацию, в которой оказался Израиль.
По информации осведомленных источников издания, бывший премьер Израиля Нафтали Беннет предупреждал Владимира Зеленского о последствиях в случае, если Киев попытается оказать на него давление. При этом пожелавшие остаться неизвестными американские чиновники утверждают, что они разочарованы уровнем поддержки Израиля, хотя и не ожидали от него многого.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Зеленский выразил недовольство позицией Израиля.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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