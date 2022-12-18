https://ria.ru/20221218/elektrosnabzhenie-1839471541.html

На Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева

На Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева - РИА Новости, 18.12.2022

На Украине заявили о критической ситуации с энергоснабжением Киева

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации, сообщает издание "Украинская правда". со ссылкой на гендиректора украинской... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T00:23

2022-12-18T00:23

2022-12-18T01:26

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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дтэк

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации, сообщает издание "Украинская правда". со ссылкой на гендиректора украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергея Коваленко."(Ситуация - ред.) остается сложной и критической. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации... Пока графики (отключений электроэнергии - ред.) не работают", - цитирует издание заявление на странице Коваленко в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская). Некоторые районы Киева, по его словам, страдают больше. В частности, речь идет о Печерском районе, части Левобережья и некоторых других районах.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/ukraina-1839426688.html

киев

россия

сша

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владимир зеленский, джо байден, киев, россия, сша, дтэк