https://ria.ru/20221218/donetsk-1839539802.html

Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк

Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк

Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:42

2022-12-18T15:42

2022-12-18T15:42

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.42 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Представительство добавило, что в 13.12 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, украинские войска в 14.33 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины