Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое, Ясиноватую и Макеевку
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое, Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.17 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 11.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, украинские войска в 11.32 и 11.45 мск обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.