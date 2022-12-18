https://ria.ru/20221218/donbass-1839513515.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое, Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:17

2022-12-18T12:17

2022-12-18T12:17

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

макеевка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Каштановое, Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.17 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Представительство добавило, что в 11.30 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра. Кроме того, украинские войска в 11.32 и 11.45 мск обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221218/obstrel-1839502753.html

https://ria.ru/20221218/donbass-1839511688.html

донецк

ясиноватая

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, ясиноватая, макеевка, нато, сцкк