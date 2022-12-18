https://ria.ru/20221218/donbass-1839490770.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали два человека
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали два человека - РИА Новости, 18.12.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали два человека
Два человека пострадали за сутки в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:26
2022-12-18T08:26
2022-12-18T08:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Два человека пострадали за сутки в Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "За минувшие сутки, с 08.00 17 декабря до 08.00 18 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики 2 мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
https://ria.ru/20221217/obstrel-1839414994.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали два человека
В ДНР заявили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали два мирных жителя