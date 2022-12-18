22:05 18.12.2022 (обновлено: 23:38 18.12.2022)
В Минске заявили, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности
Госсекретарь совбеза Белоруссии Вольфович: ВС находятся в постоянной готовности
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкДемонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Командование Белоруссии держит соединения и воинские части вооруженных сил страны в постоянной готовности и "в тонусе", заявил государственный секретарь Совета Безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович.
Госсекретарь напомнил, что в акваториях Средиземного и Балтийского морей находятся свыше 20 боевых кораблей, две атомные подводные лодки, два авианосца, свыше 350 крылатых ракет морского и воздушного базирования, которые нацелены на западные области России и на всю территорию Белоруссии.
"Поэтому мы учитываем это и исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны. Для этого держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части Вооруженных сил. И президент держит это лично на постоянном контроле. О чем его информируют", - отметил Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1".
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"Исходя из этого, мы свои батальонные тактические группы тоже должны держать в готовности, проверять, быть уверенными в том, что наши Вооруженные силы с комплектом мирного времени будут готовы дать отпор и защитить территорию Республики Беларусь", - подчеркнул генерал.
Он заявил, что Польша "мягкой силой" оккупирует Украину и считает, что эти территории - исконно польские. По словам Вольфовича, западная соседка Белоруссии стремительно вооружается. "Буквально несколько дней назад в польском порту произошла выгрузка 100 боевых танков К-2 "Черная пантера" корейского производства, самоходных гаубиц, которые пойдут на вооружение вновь формируемой 18-й механизированной дивизии Польши. Закупка Abrams идет. И вообще количество учений, которые сегодня проходят на сопредельной территории, плановых и внеплановых, конечно, не может не вызывать опасения", - отметил госсекретарь белорусского совбеза.
"Военный бюджет Соединенных Штатов - запредельные цифры. Военный бюджет Польши и военные бюджеты Литвы и Латвии - не один миллиард долларов. Они защищаются от какой-то "восточной опасности". И те заявления, осторожные и неосторожные, польского руководства, как помягче сказать, по захвату западных областей Украины не могут не вызывать опасения и не представлять угрозы национальной безопасности Республики Беларусь", - подчеркнул Вольфович.
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