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В московских аэропортах отменили 13 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
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В московских аэропортах отменили 13 рейсов
В московских аэропортах отменили 13 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
В московских аэропортах отменили 13 рейсов
Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:20
2022-12-18T12:20
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 11.20 мск, во Внуково 28 рейсов задержано, десять отменено; в Домодедово 25 рейсов задержано и один отменен; в Шереметьево 14 рейсов задержано, два отменено. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало от 33 до 38 сантиметров снега. Это новый рекорд с 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова.
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Дарья Буймова
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евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
12:20 18.12.2022
 
В московских аэропортах отменили 13 рейсов

В московских аэропортах из-за снегопада отменили 13 рейсов и задержали 67 вылетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкАэропортовые службы в аэропорту "Внуково" в Москве
Аэропортовые службы в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Аэропортовые службы в аэропорту "Внуково" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 11.20 мск, во Внуково 28 рейсов задержано, десять отменено; в Домодедово 25 рейсов задержано и один отменен; в Шереметьево 14 рейсов задержано, два отменено.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало от 33 до 38 сантиметров снега. Это новый рекорд с 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова.
Уборка снега на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 09:51
Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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