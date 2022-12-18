https://ria.ru/20221218/aeroporty-1839513752.html
В московских аэропортах отменили 13 рейсов
В московских аэропортах отменили 13 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
В московских аэропортах отменили 13 рейсов
Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:20
2022-12-18T12:20
2022-12-18T12:20
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 11.20 мск, во Внуково 28 рейсов задержано, десять отменено; в Домодедово 25 рейсов задержано и один отменен; в Шереметьево 14 рейсов задержано, два отменено. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало от 33 до 38 сантиметров снега. Это новый рекорд с 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова.
https://ria.ru/20221218/sneg-1839497873.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
В московских аэропортах отменили 13 рейсов
В московских аэропортах из-за снегопада отменили 13 рейсов и задержали 67 вылетов