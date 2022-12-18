https://ria.ru/20221218/aeroporty-1839513752.html

В московских аэропортах отменили 13 рейсов

В московских аэропортах отменили 13 рейсов - РИА Новости, 18.12.2022

В московских аэропортах отменили 13 рейсов

Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:20

2022-12-18T12:20

2022-12-18T12:20

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Задержаны 67 рейсов и отменены 13 в воскресенье утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 11.20 мск, во Внуково 28 рейсов задержано, десять отменено; в Домодедово 25 рейсов задержано и один отменен; в Шереметьево 14 рейсов задержано, два отменено. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало от 33 до 38 сантиметров снега. Это новый рекорд с 1989 года, тогда в столице наблюдалось "лишь" 31 сантиметр снежного покрова.

https://ria.ru/20221218/sneg-1839497873.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений тишковец, москва, общество