https://ria.ru/20221217/zabastovka-1839416901.html

Больницы в Британии освободят койки перед забастовкой медработников

Больницы в Британии освободят койки перед забастовкой медработников - РИА Новости, 17.12.2022

Больницы в Британии освободят койки перед забастовкой медработников

Система здравоохранения Великобритании (NHS) призвала больницы Британии освободить как можно больше коек в преддверии забастовок работников скорой помощи. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:06

2022-12-17T17:06

2022-12-17T17:07

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Система здравоохранения Великобритании (NHS) призвала больницы Британии освободить как можно больше коек в преддверии забастовок работников скорой помощи. Ранее профсоюз GMB подтвердил, что забастовки, за которые выступили более 10 тысяч работников скорой помощи, пройдут в Англии и Уэльсе в конце декабря. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

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