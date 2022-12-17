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Больницы в Британии освободят койки перед забастовкой медработников
Больницы в Британии освободят койки перед забастовкой медработников - РИА Новости, 17.12.2022
Больницы в Британии освободят койки перед забастовкой медработников
Система здравоохранения Великобритании (NHS) призвала больницы Британии освободить как можно больше коек в преддверии забастовок работников скорой помощи. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:06
2022-12-17T17:06
2022-12-17T17:07
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Система здравоохранения Великобритании (NHS) призвала больницы Британии освободить как можно больше коек в преддверии забастовок работников скорой помощи. Ранее профсоюз GMB подтвердил, что забастовки, за которые выступили более 10 тысяч работников скорой помощи, пройдут в Англии и Уэльсе в конце декабря. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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в мире, великобритания, англия
В мире, Великобритания, Англия
17:06 17.12.2022 (обновлено: 17:07 17.12.2022)
Больницы в Британии освободят койки перед забастовкой медработников
Больницам в Британии рекомендовали освободить койки перед забастовкой медработников