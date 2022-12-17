https://ria.ru/20221217/snegopad-1841516221.html

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 26.12.2022

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-17T11:23

2022-12-17T11:23

2022-12-26T20:14

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снегопад в москве

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В столице сильный снегопад. Он продолжится сегодня и в воскресенье. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить свыше 20 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков в цикличном режиме проводим механизированное подметание улично-дорожной сети и противогололедную обработку. Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221215/snegopad-1838969789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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