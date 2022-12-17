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Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 26.12.2022
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Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 26.12.2022
Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-17T11:23
2022-12-26T20:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
снегопад в москве
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В столице сильный снегопад. Он продолжится сегодня и в воскресенье. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить свыше 20 сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков в цикличном режиме проводим механизированное подметание улично-дорожной сети и противогололедную обработку. Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, снегопад в москве, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Снегопад в Москве, Комплекс городского хозяйства Москвы
11:23 17.12.2022 (обновлено: 20:14 26.12.2022)
 

Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСпецтехника чистит проезжую часть после снегопада
Спецтехника чистит проезжую часть после снегопада - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В столице сильный снегопад. Он продолжится сегодня и в воскресенье. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за выходные может составить свыше 20 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков в цикличном режиме проводим механизированное подметание улично-дорожной сети и противогололедную обработку. Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - дополняется в сообщении.
Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 17:43
Москвичей предупредили о ночном снегопаде
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыСнегопад в МосквеКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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