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Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за ветра и снега - РИА Новости, 26.12.2022
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Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за ветра и снега
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за ветра и снега - РИА Новости, 26.12.2022
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за ветра и снега
Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать рядом машины из-за ветра и снега в ночь на воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-17T12:30
2022-12-26T20:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать рядом машины из-за ветра и снега в ночь на воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 18 декабря в столице ожидаются сильный снег, метель. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Просим горожан в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. Водителей также призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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снегопад в москве, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Снегопад в Москве, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Общество
12:30 17.12.2022 (обновлено: 20:12 26.12.2022)
 

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за ветра и снега

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкДевушки гуляют в Москве
Девушки гуляют в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать рядом машины из-за ветра и снега в ночь на воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 18 декабря в столице ожидаются сильный снег, метель. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Просим горожан в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Водителей также призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСнегопад в МосквеМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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