https://ria.ru/20221217/sneg-1841516019.html

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за ветра и снега

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за ветра и снега - РИА Новости, 26.12.2022

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за ветра и снега

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать рядом машины из-за ветра и снега в ночь на воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-17T12:30

2022-12-17T12:30

2022-12-26T20:12

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общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать рядом машины из-за ветра и снега в ночь на воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на 18 декабря в столице ожидаются сильный снег, метель. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Просим горожан в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. Водителей также призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

https://ria.ru/20221216/moskva-1839140156.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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