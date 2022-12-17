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Изменений срока военной службы по призыву не планируется, заявил военком
Изменений срока военной службы по призыву не планируется, заявил военком - РИА Новости, 17.12.2022
Изменений срока военной службы по призыву не планируется, заявил военком
Срок службы россиян по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев, сообщил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:49
2022-12-17T14:49
2022-12-17T15:12
россия
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Срок службы россиян по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев, сообщил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.Он подчеркнул, что правовое регулирование в этой сфере осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".Военком добавил, что на сегодняшний день Минобороны не предлагало каких-либо изменений законодательства по этому вопросу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), безопасность
Россия, Московская область (Подмосковье), Безопасность
14:49 17.12.2022 (обновлено: 15:12 17.12.2022)
Изменений срока военной службы по призыву не планируется, заявил военком
Военком Подмосковья: изменений срока военной службы по призыву не планируется