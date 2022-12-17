https://ria.ru/20221217/prizyv-1839395073.html

Изменений срока военной службы по призыву не планируется, заявил военком

Изменений срока военной службы по призыву не планируется, заявил военком - РИА Новости, 17.12.2022

Изменений срока военной службы по призыву не планируется, заявил военком

Срок службы россиян по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев, сообщил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T14:49

2022-12-17T14:49

2022-12-17T15:12

россия

московская область (подмосковье)

безопасность

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Срок службы россиян по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев, сообщил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.Он подчеркнул, что правовое регулирование в этой сфере осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".Военком добавил, что на сегодняшний день Минобороны не предлагало каких-либо изменений законодательства по этому вопросу.

https://ria.ru/20221103/sluzhba-1829015788.html

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), безопасность