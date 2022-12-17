https://ria.ru/20221217/pozhar-1839423010.html

На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение

На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 17.12.2022

На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:47

2022-12-17T17:47

2022-12-17T18:27

происшествия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. Ранее в ведомстве рассказали, что огнем охвачен склад на улице Карьерной, произошло обрушение кровли. Позже пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении главка.

https://ria.ru/20221216/pozhar-1839093992.html

владивосток

приморский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)