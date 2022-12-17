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На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 17.12.2022
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На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 17.12.2022
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:47
2022-12-17T18:27
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю. Ранее в ведомстве рассказали, что огнем охвачен склад на улице Карьерной, произошло обрушение кровли. Позже пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении главка.
https://ria.ru/20221216/pozhar-1839093992.html
владивосток
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:47 17.12.2022 (обновлено: 18:27 17.12.2022)
 
На складе во Владивостоке ликвидировали открытое горение

В ГУ МЧС по Приморью сообщили о ликвидации открытого горения на складе во Владивостоке

© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы на месте тушения пожара на складе во Владивостоке
Сотрудники противопожарной службы на месте тушения пожара на складе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы на месте тушения пожара на складе во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
Ранее в ведомстве рассказали, что огнем охвачен склад на улице Карьерной, произошло обрушение кровли. Позже пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении главка.
Сотрудник противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 11:42
В Нижегородской области ликвидировали пожар на складе пиломатериалов
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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