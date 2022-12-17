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В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом - РИА Новости, 17.12.2022
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В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом
В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом - РИА Новости, 17.12.2022
В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом
Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске (ХМАО), где погибли 10 человек, подлежит сносу, сообщил глава города Дмитрий Кощенко в субботу. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:00
2022-12-17T12:00
происшествия
нижневартовск
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске (ХМАО), где погибли 10 человек, подлежит сносу, сообщил глава города Дмитрий Кощенко в субботу. "Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на улице Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу", – написал Кощенко в своем Telegram-канале. Он добавил, что окончательное заключение по дому эксперты выдадут до конца декабря. По информации мэрии, жильцов разрушенного дома расселят в квартиры маневренного фонда, по данным на 17 декабря, ключи от квартир получили 28 семей, всего подано 34 заявления. Взрыв бытового газа произошел 4 декабря в жилой многоэтажке в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Ранее власти и региональное СУСК по Югре сообщали, что погибли десять человек, включая четырех детей. В СУСК РИА Новости уточняли, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру, следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Одной из основных причин ЧП считается разгерметизация газового баллона, отмечали в ведомстве.
https://ria.ru/20221206/kvartiry-1836712380.html
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происшествия, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Нижневартовск, Взрыв газа в доме в Нижневартовске
12:00 17.12.2022
 
В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом

В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом, где погибли десять человек

© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске (ХМАО), где погибли 10 человек, подлежит сносу, сообщил глава города Дмитрий Кощенко в субботу.
"Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на улице Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу", – написал Кощенко в своем Telegram-канале.
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
6 декабря, 16:09
Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома
Он добавил, что окончательное заключение по дому эксперты выдадут до конца декабря.
По информации мэрии, жильцов разрушенного дома расселят в квартиры маневренного фонда, по данным на 17 декабря, ключи от квартир получили 28 семей, всего подано 34 заявления.
Взрыв бытового газа произошел 4 декабря в жилой многоэтажке в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Ранее власти и региональное СУСК по Югре сообщали, что погибли десять человек, включая четырех детей.
В СУСК РИА Новости уточняли, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру, следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Одной из основных причин ЧП считается разгерметизация газового баллона, отмечали в ведомстве.
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 15:44
Жильцам обрушившегося дома в Нижневартовске разрешили забрать вещи
 
ПроисшествияНижневартовскВзрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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