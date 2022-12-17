https://ria.ru/20221217/nizhnevartovsk-1839367195.html
В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом
В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом - РИА Новости, 17.12.2022
В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом
Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске (ХМАО), где погибли 10 человек, подлежит сносу, сообщил глава города Дмитрий Кощенко в субботу. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:00
2022-12-17T12:00
2022-12-17T12:00
происшествия
нижневартовск
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске (ХМАО), где погибли 10 человек, подлежит сносу, сообщил глава города Дмитрий Кощенко в субботу. "Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на улице Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу", – написал Кощенко в своем Telegram-канале. Он добавил, что окончательное заключение по дому эксперты выдадут до конца декабря. По информации мэрии, жильцов разрушенного дома расселят в квартиры маневренного фонда, по данным на 17 декабря, ключи от квартир получили 28 семей, всего подано 34 заявления. Взрыв бытового газа произошел 4 декабря в жилой многоэтажке в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Ранее власти и региональное СУСК по Югре сообщали, что погибли десять человек, включая четырех детей. В СУСК РИА Новости уточняли, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру, следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Одной из основных причин ЧП считается разгерметизация газового баллона, отмечали в ведомстве.
https://ria.ru/20221206/kvartiry-1836712380.html
https://ria.ru/20221205/chp-1836440425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Нижневартовск, Взрыв газа в доме в Нижневартовске
В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом
В Нижневартовске снесут обрушенный из-за взрыва газа дом, где погибли десять человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости.
Обрушенная из-за взрыва газа пятиэтажка в Нижневартовске (ХМАО), где погибли 10 человек, подлежит сносу, сообщил
глава города Дмитрий Кощенко в субботу.
"Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на улице Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу", – написал Кощенко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что окончательное заключение по дому эксперты выдадут до конца декабря.
По информации мэрии, жильцов разрушенного дома расселят в квартиры маневренного фонда, по данным на 17 декабря, ключи от квартир получили 28 семей, всего подано 34 заявления.
Взрыв бытового газа произошел 4 декабря в жилой многоэтажке в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Ранее власти и региональное СУСК по Югре сообщали, что погибли десять человек, включая четырех детей.
В СУСК РИА Новости уточняли, что виновником взрыва может быть житель этого дома, который ранее занес баллон в квартиру, следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Одной из основных причин ЧП считается разгерметизация газового баллона, отмечали в ведомстве.