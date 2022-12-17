https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839442410.html

В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии

В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии - РИА Новости, 17.12.2022

В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии

Приостановка лицензии русскоязычных телеканалов в Молдавии является попыткой "удушить" оппозицию, заявил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T19:39

2022-12-17T19:39

2022-12-17T19:39

в мире

леонид калашников

молдавия

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540356_985:1033:2790:2048_1920x0_80_0_0_c9009638224e2917eb1ea9651eb2205e.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Приостановка лицензии русскоязычных телеканалов в Молдавии является попыткой "удушить" оппозицию, заявил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников. Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. "Естественно, это попытка удушить оппозицию. Об этом, конечно, надо заявить, как минимум. И я думаю, что Россия должна это сделать", - сказал Калашников.

https://ria.ru/20221217/tsenzura-1839429804.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, леонид калашников, молдавия, госдума рф, россия