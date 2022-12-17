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В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии - РИА Новости, 17.12.2022
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В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии
В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии - РИА Новости, 17.12.2022
В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии
Приостановка лицензии русскоязычных телеканалов в Молдавии является попыткой "удушить" оппозицию, заявил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T19:39
2022-12-17T19:39
в мире
леонид калашников
молдавия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Приостановка лицензии русскоязычных телеканалов в Молдавии является попыткой "удушить" оппозицию, заявил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников. Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. "Естественно, это попытка удушить оппозицию. Об этом, конечно, надо заявить, как минимум. И я думаю, что Россия должна это сделать", - сказал Калашников.
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в мире, леонид калашников, молдавия, госдума рф, россия
В мире, Леонид Калашников, Молдавия, Госдума РФ, Россия
19:39 17.12.2022
 
В Госдуме прокомментировали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии

В Госдуме назвали действия Молдавии по русскоязычным каналам попыткой "удушить" оппозицию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Приостановка лицензии русскоязычных телеканалов в Молдавии является попыткой "удушить" оппозицию, заявил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.
"Естественно, это попытка удушить оппозицию. Об этом, конечно, надо заявить, как минимум. И я думаю, что Россия должна это сделать", - сказал Калашников.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 18:25
МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры
 
В миреЛеонид КалашниковМолдавияГосдума РФРоссия
 
 
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