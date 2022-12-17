https://ria.ru/20221217/kaliningrad-1839245909.html
В Калининграде впервые за долгое время впал в спячку медведь Фима
В Калининграде впервые за долгое время впал в спячку медведь Фима - РИА Новости, 17.12.2022
В Калининграде впервые за долгое время впал в спячку медведь Фима
Живущий в калининградском зоопарке медведь Фима впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов, сообщило учреждение на своей странице во... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T03:55
2022-12-17T03:55
2022-12-17T03:55
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КАЛИНИНГРАД, 17 дек - РИА Новости. Живущий в калининградском зоопарке медведь Фима впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов, сообщило учреждение на своей странице во "ВКонтакте". "Заснул Фима. Впервые за несколько лет – крепким медвежьим сном", – говорится в посте. В зоопарке предупредили, что отменяют показательные кормления медведей в ближайшие выходные: животные спят. "Будить жалко. Кормить некого". В Калининграде резко похолодало в начале недели. По данным синоптиков, накануне, 15 декабря, воздух в городе остыл до -15,5°C, а кое-где и до -17°C (в районе аэропорта Храброво). Исторический минимум на 15 декабря был зафиксирован в Калининграде в 2010 году и составил -18.9°C. Во время снегопада, обрушившегося на регион 12-13 декабря, из города было вывезено около 150 тонн снега. В аэропорту были отменены и задержаны рейсы.
https://ria.ru/20221215/kaliningradskayaoblast-1838818760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Калининград, куда можно лететь, куда поехать в выходные, Отдых на море
В Калининграде впервые за долгое время впал в спячку медведь Фима
Медведь Фима из калининградского зоопарка впервые за годы впал в спячку