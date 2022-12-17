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В Калининграде впервые за долгое время впал в спячку медведь Фима - РИА Новости, 17.12.2022
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Туризм
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В Калининграде впервые за долгое время впал в спячку медведь Фима
В Калининграде впервые за долгое время впал в спячку медведь Фима - РИА Новости, 17.12.2022
В Калининграде впервые за долгое время впал в спячку медведь Фима
Живущий в калининградском зоопарке медведь Фима впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов, сообщило учреждение на своей странице во... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T03:55
2022-12-17T03:55
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КАЛИНИНГРАД, 17 дек - РИА Новости. Живущий в калининградском зоопарке медведь Фима впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов, сообщило учреждение на своей странице во "ВКонтакте". "Заснул Фима. Впервые за несколько лет – крепким медвежьим сном", – говорится в посте. В зоопарке предупредили, что отменяют показательные кормления медведей в ближайшие выходные: животные спят. "Будить жалко. Кормить некого". В Калининграде резко похолодало в начале недели. По данным синоптиков, накануне, 15 декабря, воздух в городе остыл до -15,5°C, а кое-где и до -17°C (в районе аэропорта Храброво). Исторический минимум на 15 декабря был зафиксирован в Калининграде в 2010 году и составил -18.9°C. Во время снегопада, обрушившегося на регион 12-13 декабря, из города было вывезено около 150 тонн снега. В аэропорту были отменены и задержаны рейсы.
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03:55 17.12.2022
 
В Калининграде впервые за долгое время впал в спячку медведь Фима

Медведь Фима из калининградского зоопарка впервые за годы впал в спячку

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкМедведи в Калининградском зоопарке
Медведи в Калининградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 17 дек - РИА Новости. Живущий в калининградском зоопарке медведь Фима впервые за несколько лет впал в спячку из-за сильных морозов, сообщило учреждение на своей странице во "ВКонтакте".
"Заснул Фима. Впервые за несколько лет – крепким медвежьим сном", – говорится в посте.
В зоопарке предупредили, что отменяют показательные кормления медведей в ближайшие выходные: животные спят. "Будить жалко. Кормить некого".
В Калининграде резко похолодало в начале недели. По данным синоптиков, накануне, 15 декабря, воздух в городе остыл до -15,5°C, а кое-где и до -17°C (в районе аэропорта Храброво). Исторический минимум на 15 декабря был зафиксирован в Калининграде в 2010 году и составил -18.9°C. Во время снегопада, обрушившегося на регион 12-13 декабря, из города было вывезено около 150 тонн снега. В аэропорту были отменены и задержаны рейсы.
Горничная отеля - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:56Туризм
В калининградских гостиницах забронировали почти все номера на Новый год
 
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