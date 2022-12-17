https://ria.ru/20221217/elektrosnabzhenie-1839422271.html

Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической

Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической - РИА Новости, 17.12.2022

Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической

Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, сообщил глава местной областной военной администрации Максим... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:37

2022-12-17T17:37

2022-12-17T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

львовская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий. Он добавил, что на данный момент в области действуют стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт функционирует. Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что область обеспечена электроэнергией на 60% от необходимого объема. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221130/kharkov-1835286601.html

украина

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, львовская область, вооруженные силы рф