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Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/elektrosnabzhenie-1839422271.html
Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической
Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической - РИА Новости, 17.12.2022
Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической
Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, сообщил глава местной областной военной администрации Максим... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:37
2022-12-17T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий. Он добавил, что на данный момент в области действуют стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт функционирует. Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что область обеспечена электроэнергией на 60% от необходимого объема. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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в мире, украина, львовская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Вооруженные силы РФ
17:37 17.12.2022
 
Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической

Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением в регионе критической

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.
"У нас критическая ситуация с электроснабжением, по восемь часов в домах нет света, менее чем четыре часа свет есть, мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года", - сказал Козицкий в эфире телемарафона "Рада".
Он добавил, что на данный момент в области действуют стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт функционирует.
Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что область обеспечена электроэнергией на 60% от необходимого объема.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовская областьВооруженные силы РФ
 
 
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