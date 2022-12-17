Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением критической
Власти Львовской области назвали ситуацию с электроснабжением в регионе критической
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.
"У нас критическая ситуация с электроснабжением, по восемь часов в домах нет света, менее чем четыре часа свет есть, мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года", - сказал Козицкий в эфире телемарафона "Рада".
Он добавил, что на данный момент в области действуют стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт функционирует.
Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что область обеспечена электроэнергией на 60% от необходимого объема.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.