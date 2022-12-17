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Баку строит новый энергомост из Азербайджана в Европу - РИА Новости, 17.12.2022
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Баку строит новый энергомост из Азербайджана в Европу
Баку строит новый энергомост из Азербайджана в Европу - РИА Новости, 17.12.2022
Баку строит новый энергомост из Азербайджана в Европу
Баку начинает строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в субботу на... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:22
2022-12-17T18:08
ильхам алиев
ираклий гарибашвили
виктор орбан
венгрия
европа
азербайджан
еврокомиссия
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БАКУ, 17 дек – РИА Новости. Баку начинает строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в субботу на проходящем в Бухаресте пленарном заседании. Ранее в субботу лидеры Румынии, Азербайджана, Грузии, Венгрии и ЕК в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта. В церемонии участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер Румынии Николае Чукэ и премьер Венгрии Виктор Орбан. В мероприятии также приняла участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу. Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой энергии. Потенциал возобновляемой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт морской ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря", - отметил глава государства. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам электроэнергии из Азербайджана по подводному проводу в Румынию, Венгрию и другие страны Европы. По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности. В настоящее время Азербайджан экспортирует газ в страны Европы по запущенному в начале 2021 года Трансадриатическому трубопроводу мощностью 10 млрд кубометров. В октябре президент Ильхам Алиев пообещал удвоить эти объемы к 2027 году. Также страна экспортирует нефть в Европу через территорию Турции и затем морским путем.
https://ria.ru/20221215/gaz-1838863972.html
https://ria.ru/20221206/proekt-1836806788.html
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ильхам алиев, ираклий гарибашвили, виктор орбан, венгрия, европа, азербайджан, еврокомиссия
Ильхам Алиев, Ираклий Гарибашвили, Виктор Орбан, Венгрия, Европа, Азербайджан, Еврокомиссия
17:22 17.12.2022 (обновлено: 18:08 17.12.2022)
 
Баку строит новый энергомост из Азербайджана в Европу

Глава Азербайджана Алиев: Баку строит еще один энергетический мост в Европу

© AP Photo / Vadim GhirdaЛидеры Венгрии, Азербайджана, Румынии и Грузии во время подписания соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики в Бухаресте
Лидеры Венгрии, Азербайджана, Румынии и Грузии во время подписания соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Лидеры Венгрии, Азербайджана, Румынии и Грузии во время подписания соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики в Бухаресте
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 дек – РИА Новости. Баку начинает строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в субботу на проходящем в Бухаресте пленарном заседании.
Ранее в субботу лидеры Румынии, Азербайджана, Грузии, Венгрии и ЕК в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта. В церемонии участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер Румынии Николае Чукэ и премьер Венгрии Виктор Орбан. В мероприятии также приняла участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу. Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой энергии. Потенциал возобновляемой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт морской ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря", - отметил глава государства.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам электроэнергии из Азербайджана по подводному проводу в Румынию, Венгрию и другие страны Европы. По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности.
В настоящее время Азербайджан экспортирует газ в страны Европы по запущенному в начале 2021 года Трансадриатическому трубопроводу мощностью 10 млрд кубометров. В октябре президент Ильхам Алиев пообещал удвоить эти объемы к 2027 году. Также страна экспортирует нефть в Европу через территорию Турции и затем морским путем.
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Ильхам АлиевИраклий ГарибашвилиВиктор ОрбанВенгрияЕвропаАзербайджанЕврокомиссия
 
 
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