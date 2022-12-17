https://ria.ru/20221217/azerbaydzhan-1839420086.html

Баку строит новый энергомост из Азербайджана в Европу

Баку строит новый энергомост из Азербайджана в Европу - РИА Новости, 17.12.2022

Баку строит новый энергомост из Азербайджана в Европу

Баку начинает строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в субботу на... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:22

2022-12-17T17:22

2022-12-17T18:08

ильхам алиев

ираклий гарибашвили

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БАКУ, 17 дек – РИА Новости. Баку начинает строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в субботу на проходящем в Бухаресте пленарном заседании. Ранее в субботу лидеры Румынии, Азербайджана, Грузии, Венгрии и ЕК в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта. В церемонии участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер Румынии Николае Чукэ и премьер Венгрии Виктор Орбан. В мероприятии также приняла участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня мы начинаем строительство еще одного энергетического моста из Азербайджана в Европу. Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой энергии. Потенциал возобновляемой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт морской ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря", - отметил глава государства. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам электроэнергии из Азербайджана по подводному проводу в Румынию, Венгрию и другие страны Европы. По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности. В настоящее время Азербайджан экспортирует газ в страны Европы по запущенному в начале 2021 года Трансадриатическому трубопроводу мощностью 10 млрд кубометров. В октябре президент Ильхам Алиев пообещал удвоить эти объемы к 2027 году. Также страна экспортирует нефть в Европу через территорию Турции и затем морским путем.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838863972.html

https://ria.ru/20221206/proekt-1836806788.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ильхам алиев, ираклий гарибашвили, виктор орбан, венгрия, европа, азербайджан, еврокомиссия