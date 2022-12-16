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Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 16.12.2022
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Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН
Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 16.12.2022
Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН
Если бы был способ уничтожить Россию или захватить все в этом мире, США бы немедленно к этому приступили, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T04:40
2022-12-16T15:21
в мире
мария захарова
россия
сша
оон
карин жан-пьер
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Если бы был способ уничтожить Россию или захватить все в этом мире, США бы немедленно к этому приступили, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.Ранее Жан-Пьер заявила, что если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, США бы немедленно им воспользовались. По ее словам, сейчас Штаты не видят такой возможности, а потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.Ранее Василий Небензя отмечал, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.
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в мире, мария захарова, россия, сша, оон, карин жан-пьер
В мире, Мария Захарова, Россия, США, ООН, Карин Жан-Пьер
04:40 16.12.2022 (обновлено: 15:21 16.12.2022)
 
Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН

Захарова заявила, что США приступили бы к уничтожению России при наличии способа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Если бы был способ уничтожить Россию или захватить все в этом мире, США бы немедленно к этому приступили, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее Жан-Пьер заявила, что если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, США бы немедленно им воспользовались. По ее словам, сейчас Штаты не видят такой возможности, а потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.

"Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили. Просто такого способа нет, слава богу. А то они бы к этому всему немедленно приступили", — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Василий Небензя отмечал, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
01:45
Российский дипломат обвинил Германию, Японию и Италию в кощунстве
 
В миреМария ЗахароваРоссияСШАООНКарин Жан-Пьер
 
 
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