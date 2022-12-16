https://ria.ru/20221216/zakharova-1839043633.html

Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН

Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 16.12.2022

Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН

Если бы был способ уничтожить Россию или захватить все в этом мире, США бы немедленно к этому приступили, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T04:40

2022-12-16T04:40

2022-12-16T15:21

в мире

мария захарова

россия

сша

оон

карин жан-пьер

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Если бы был способ уничтожить Россию или захватить все в этом мире, США бы немедленно к этому приступили, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.Ранее Жан-Пьер заявила, что если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, США бы немедленно им воспользовались. По ее словам, сейчас Штаты не видят такой возможности, а потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.Ранее Василий Небензя отмечал, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.

https://ria.ru/20221216/koschunstvo-1839036828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мария захарова, россия, сша, оон, карин жан-пьер