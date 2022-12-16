04:40 16.12.2022 (обновлено: 15:21 16.12.2022)
Захарова ответила на намерение США исключить Россию из Совбеза ООН
Захарова заявила, что США приступили бы к уничтожению России при наличии способа
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Если бы был способ уничтожить Россию или захватить все в этом мире, США бы немедленно к этому приступили, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили. Просто такого способа нет, слава богу. А то они бы к этому всему немедленно приступили", — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее Василий Небензя отмечал, что Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН по Уставу организации.
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-членов, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве считают, что такое решение "не пройдет".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.