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Никитин: задержан глава компании, сорвавшей стройку соцобъектов - РИА Новости, 16.12.2022
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Нижегородская область
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Никитин: задержан глава компании, сорвавшей стройку соцобъектов
Никитин: задержан глава компании, сорвавшей стройку соцобъектов - РИА Новости, 16.12.2022
Никитин: задержан глава компании, сорвавшей стройку соцобъектов
Директор компании, сорвавшей строительство 11 социальных объектов, задержан по делу о мошенничестве, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:34
2022-12-16T16:34
нижегородская область
глеб никитин
жилье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Директор компании, сорвавшей строительство 11 социальных объектов, задержан по делу о мошенничестве, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "По нашей инициативе было возбуждено уголовное дело в отношении ООО "ИСБ". По моей информации, директор компании сегодня утром был задержан. Речь идет об обязательствах этого подрядчика по строительству 11 социальных объектов – шести фельдшерско-акушерских пунктов в районах Нижегородской области, школы, учреждения культуры в Арзамасе, очистных сооружений в Семенове, физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстове и детского сада на Бору. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в результате серьёзных срывов сроков регион взял на себя обязательства по достройке этих объектов. "Мы их достроим без итогового срыва задач проектов. Но подобная "работа" недобросовестных подрядчиков недопустима. Остальным подобным деятелям – приготовиться", - добавил губернатор.
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глеб никитин, жилье
Нижегородская область, Глеб Никитин, Жилье
16:34 16.12.2022
 
Никитин: задержан глава компании, сорвавшей стройку соцобъектов

Никитин: задержан глава компании, сорвавшей строительство 11 нижегородских соцобъектов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на ПМЭФ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на ПМЭФ
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Директор компании, сорвавшей строительство 11 социальных объектов, задержан по делу о мошенничестве, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"По нашей инициативе было возбуждено уголовное дело в отношении ООО "ИСБ". По моей информации, директор компании сегодня утром был задержан. Речь идет об обязательствах этого подрядчика по строительству 11 социальных объектов – шести фельдшерско-акушерских пунктов в районах Нижегородской области, школы, учреждения культуры в Арзамасе, очистных сооружений в Семенове, физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстове и детского сада на Бору. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
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Он сообщил, что в результате серьёзных срывов сроков регион взял на себя обязательства по достройке этих объектов. "Мы их достроим без итогового срыва задач проектов. Но подобная "работа" недобросовестных подрядчиков недопустима. Остальным подобным деятелям – приготовиться", - добавил губернатор.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинЖилье
 
 
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