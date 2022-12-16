Никитин: задержан глава компании, сорвавшей стройку соцобъектов
Никитин: задержан глава компании, сорвавшей строительство 11 нижегородских соцобъектов
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на ПМЭФ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на ПМЭФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Директор компании, сорвавшей строительство 11 социальных объектов, задержан по делу о мошенничестве, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"По нашей инициативе было возбуждено уголовное дело в отношении ООО "ИСБ". По моей информации, директор компании сегодня утром был задержан. Речь идет об обязательствах этого подрядчика по строительству 11 социальных объектов – шести фельдшерско-акушерских пунктов в районах Нижегородской области, школы, учреждения культуры в Арзамасе, очистных сооружений в Семенове, физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстове и детского сада на Бору. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в результате серьёзных срывов сроков регион взял на себя обязательства по достройке этих объектов. "Мы их достроим без итогового срыва задач проектов. Но подобная "работа" недобросовестных подрядчиков недопустима. Остальным подобным деятелям – приготовиться", - добавил губернатор.