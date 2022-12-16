https://ria.ru/20221216/zaderzhanie-1839231340.html

Никитин: задержан глава компании, сорвавшей стройку соцобъектов

Никитин: задержан глава компании, сорвавшей стройку соцобъектов - РИА Новости, 16.12.2022

Никитин: задержан глава компании, сорвавшей стройку соцобъектов

Директор компании, сорвавшей строительство 11 социальных объектов, задержан по делу о мошенничестве, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:34

2022-12-16T16:34

2022-12-16T16:34

нижегородская область

глеб никитин

жилье

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Директор компании, сорвавшей строительство 11 социальных объектов, задержан по делу о мошенничестве, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "По нашей инициативе было возбуждено уголовное дело в отношении ООО "ИСБ". По моей информации, директор компании сегодня утром был задержан. Речь идет об обязательствах этого подрядчика по строительству 11 социальных объектов – шести фельдшерско-акушерских пунктов в районах Нижегородской области, школы, учреждения культуры в Арзамасе, очистных сооружений в Семенове, физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстове и детского сада на Бору. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в результате серьёзных срывов сроков регион взял на себя обязательства по достройке этих объектов. "Мы их достроим без итогового срыва задач проектов. Но подобная "работа" недобросовестных подрядчиков недопустима. Остальным подобным деятелям – приготовиться", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20221215/it-1838976375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин, жилье