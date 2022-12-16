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"Нацельте ее на Джонсона": британцы отреагировали на видео с МБР "Ярс"
"Нацельте ее на Джонсона": британцы отреагировали на видео с МБР "Ярс" - РИА Новости, 16.12.2022
"Нацельте ее на Джонсона": британцы отреагировали на видео с МБР "Ярс"
Читатели британской Daily Mail отреагировали на видео загрузки в шахту второй межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:56
2022-12-16T03:56
2022-12-16T06:03
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail отреагировали на видео загрузки в шахту второй межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"."Если будет удар по Лондону, то хоть разрешится миграционный кризис", — пошутил deckhook."Лондон ведет токсичную политику, а Джонсон ее разжигает", — отметил KdeA66."Ну, хоть кто-то должен преподать британцам урок скромности", — написал H0ly_Jeremiah."Вы были в Лондоне в последнее время? Это может улучшить обстановку..." — с иронией отметил lord of footlands."Воодушевляющая рождественская статья", — прокомментировал ComonSense."Возможно, вы окажете нам услугу", — заявил Torentum.В среду Минобороны опубликовало видео загрузки в шахту первого "Ярса".Как уточнили в Министерстве обороны России, ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.По словам командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, важность этой конкретной операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки, а Россия получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, позволяющий решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне."Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.
https://ria.ru/20221215/yars-1838761846.html
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03:56 16.12.2022 (обновлено: 06:03 16.12.2022)
"Нацельте ее на Джонсона": британцы отреагировали на видео с МБР "Ярс"
Читатели британской Daily Mail предложили нацелить МБР "Ярс" на Бориса Джонсона
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Читатели британской Daily Mail
отреагировали на видео загрузки в шахту второй межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".
"Если будет удар по Лондону
, то хоть разрешится миграционный кризис", — пошутил deckhook.
"Лондон ведет токсичную политику, а Джонсон ее разжигает", — отметил KdeA66.
"Ну, хоть кто-то должен преподать британцам урок скромности", — написал H0ly_Jeremiah.
"Вы были в Лондоне в последнее время? Это может улучшить обстановку..." — с иронией отметил lord of footlands.
"Воодушевляющая рождественская статья", — прокомментировал ComonSense.
"Возможно, вы окажете нам услугу", — заявил Torentum.
"Нацельте ее на Бориса, который велел Зеленскому не идти на мирные переговоры", —предложил PT07.
В среду Минобороны опубликовало видео загрузки в шахту первого "Ярса".
Как уточнили в Министерстве обороны России, ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.
По словам командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, важность этой конкретной операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки, а Россия получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, позволяющий решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне.
"Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.