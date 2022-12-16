https://ria.ru/20221216/yaponiya-1839105597.html

Япония оснастит силы самообороны ракетами "Томагавк" к 2026 году

Япония оснастит силы самообороны ракетами "Томагавк" к 2026 году - РИА Новости, 16.12.2022

Япония оснастит силы самообороны ракетами "Томагавк" к 2026 году

Япония примет на оснащение ракеты "Томагавк" к 2026 финансовому году, это вписано в три ключевых документа по обороне и безопасности, которые одобрило... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:18

2022-12-16T12:18

2022-12-16T12:21

в мире

фумио кисида

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сша

gps

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ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Япония примет на оснащение ракеты "Томагавк" к 2026 финансовому году, это вписано в три ключевых документа по обороне и безопасности, которые одобрило правительство страны в пятницу, сообщило агентство Киодо. Три документа – это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП. Ранее премьер-министр Фумио Кисида обозначил цель – увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. В этом смысле это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии. Ранее сообщалось, что для укрепления "обороноспособности ответных мер" Япония модифицирует так называемые "противокорабельные ракеты типа 12" в рамках программы разработки ракет stand-off missile, которые смогут поражать противника из зоны за пределами его досягаемости. Они должны стать одним из видов замены американской наземной системе противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), от размещения которой Япония отказалась в 2020 году из-за угрозы падения разгонных блоков на жилые районы. Обсуждается возможность оснащения ими эсминцев, истребителей и подводных лодок. Модифицированные ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 1000 километров. Высокая дальность ракет после модификации позволит при необходимости поражать цели на территории Китая или КНДР. Однако оснащение ими сил самообороны начнется не ранее 2026 года. В связи с чем правительство Японии начало рассмотрение вопроса о возможности приобретения ракет "Томагавк" для укрепления обороноспособности и сил сдерживания на этот период. Ранее в СМИ появлялись утечки информации о том, что Япония намерена закупить у США до 500 ракет "Томагавк" к 2027 году для повышения так называемой "обороноспособности ответного удара". Япония рассматривала вопрос приобретения "Томагавков" в 2013 году, но эта идея не нашла поддержки у США. В декабре 2021 года премьер-министр Кисида заявил о необходимости повышения "обороноспособности ответного удара", позволяющей поражать базы противника. В августе 2022 года с назначением на пост министра обороны Ясукадзу Хамады начались переговоры с США о покупке "Томагавков". Течение переговоров обсуждалось на встрече на высшем уровне между Кисидой и Байденом 13 ноября. На прошлой неделе скорейшее обеспечение сил самообороны "Томагавками" рекомендовал экспертный совет по повышению обороноспособности. Издание отмечает, что приобретение 65 "Томагавков" Британией в 2014 году обошлось ей в 140 миллионов долларов. "Томагавки" обладают дальностью полета более 1250 километров, используют GPS, что позволяет им наносить точечные удары.

https://ria.ru/20221216/koschunstvo-1839036828.html

https://ria.ru/20221214/pushkov-1838629209.html

https://ria.ru/20221214/kitay-1838555795.html

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в мире, фумио кисида, япония, сша, gps