https://ria.ru/20221216/vodokhranilischa-1839050069.html
Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы
Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы - РИА Новости, 16.12.2022
Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы
Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:25
2022-12-16T07:25
2022-12-16T07:25
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
волжский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время на водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим все 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, перешли на зимний режим работы", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ, чтобы создать дополнительную свободную емкость. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной."Реализованные превентивные мероприятия позволят принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, исключить подтопления внепойменных участков. На данный момент работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение столичного региона", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу сооружений.
https://ria.ru/20221215/maski-1839017360.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, волжский
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Волжский
Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы
Заммэра Москвы Бирюков: водохранилища города переведены на зимний режим работы
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время на водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим все 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской
водной системы, обеспечивающие столицу водой, перешли на зимний режим работы", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ, чтобы создать дополнительную свободную емкость. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной.
"Реализованные превентивные мероприятия позволят принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, исключить подтопления внепойменных участков. На данный момент работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение столичного региона", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу сооружений.