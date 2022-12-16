https://ria.ru/20221216/vodokhranilischa-1839050069.html

Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы

Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы - РИА Новости, 16.12.2022

Водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы

Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:25

2022-12-16T07:25

2022-12-16T07:25

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

волжский

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время на водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим все 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, перешли на зимний режим работы", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ, чтобы создать дополнительную свободную емкость. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной."Реализованные превентивные мероприятия позволят принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, исключить подтопления внепойменных участков. На данный момент работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение столичного региона", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу сооружений.

https://ria.ru/20221215/maski-1839017360.html

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, волжский