В Крыму пообещали поддержать "Вкусно — и точка" в случае открытия сети
Константинов пообещал поддержку "Вкусно— и точке" при решении открыть сеть в Крыму
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЛоготип сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка"
Логотип сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил руководству сети фастфуда "Вкусно - и точка", открывшейся вместо McDonald's, начать работу в Крыму и пообещал поддержку таким начинаниям.
Во вторник торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявил РИА Новости, что франшиза компании "Вкусно и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике в 2023 году. Владелец сети Александр Говор говорил агентству в понедельник, что сеть "Вкусно и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 новых заведений по всей России. Говор отмечал, что обсуждается и выход в непризнанные республики - например, в Абхазию. Однако, по его словам, про новоприсоединенные российские территории речь пока не идет.
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"Если руководство "Вкусно и точка" примет решение об открытии сети ресторанов быстрого питания в Крыму, то мы поддержим их начинания. В республике достаточно помещений, которые подойдут для создания сети ресторанов", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, Крым заинтересован в заходе крупных федеральных компаний и предприятий, в том числе в сфере общественного питания.
"Их появление, прежде всего, повысит уровень конкуренции на рынке и качество предоставляемых услуг", - подчеркнул Константинов.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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