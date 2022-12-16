https://ria.ru/20221216/vkusnotochka-1839058989.html

В Крыму пообещали поддержать "Вкусно — и точка" в случае открытия сети

В Крыму пообещали поддержать "Вкусно — и точка" в случае открытия сети - РИА Новости, 16.12.2022

В Крыму пообещали поддержать "Вкусно — и точка" в случае открытия сети

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил руководству сети фастфуда "Вкусно - и точка", открывшейся вместо McDonald's, начать работу в Крыму и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:39

2022-12-16T08:39

2022-12-16T08:39

экономика

владимир константинов

россия

абхазия

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил руководству сети фастфуда "Вкусно - и точка", открывшейся вместо McDonald's, начать работу в Крыму и пообещал поддержку таким начинаниям.Во вторник торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявил РИА Новости, что франшиза компании "Вкусно и точка" уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике в 2023 году. Владелец сети Александр Говор говорил агентству в понедельник, что сеть "Вкусно и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 новых заведений по всей России. Говор отмечал, что обсуждается и выход в непризнанные республики - например, в Абхазию. Однако, по его словам, про новоприсоединенные российские территории речь пока не идет."Если руководство "Вкусно и точка" примет решение об открытии сети ресторанов быстрого питания в Крыму, то мы поддержим их начинания. В республике достаточно помещений, которые подойдут для создания сети ресторанов", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, Крым заинтересован в заходе крупных федеральных компаний и предприятий, в том числе в сфере общественного питания."Их появление, прежде всего, повысит уровень конкуренции на рынке и качество предоставляемых услуг", - подчеркнул Константинов.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20221212/vkusno-1838020091.html

https://ria.ru/20221212/kartofel-1837964492.html

россия

абхазия

республика крым

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экономика, владимир константинов, россия, абхазия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), республика крым