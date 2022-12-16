https://ria.ru/20221216/uslugi-1839221718.html

Экспортеры могут получить услуги экспертов на платформе "Мой экспорт"

Экспортеры могут получить услуги экспертов на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 16.12.2022

Экспортеры могут получить услуги экспертов на платформе "Мой экспорт"

Помощь экспертов рынка на цифровой платформе "Мой экспорт" по продвижению продукции на зарубежных маркетплейсах пользуется наибольшей популярностью у... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:09

2022-12-16T16:09

2022-12-16T16:09

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Помощь экспертов рынка на цифровой платформе "Мой экспорт" по продвижению продукции на зарубежных маркетплейсах пользуется наибольшей популярностью у компаний-экспортеров из России, рассказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ) Ксения Тагирова."Представители малого и среднего бизнеса, которые поставляют свою продукцию за рубеж или планируют начать это делать, могут получить услуги рыночных экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности с господдержкой на платформе "Мой экспорт". Для этого им необходимо обратиться на B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта". Там представлено 8 услуг специалистов по экспортному консалтингу, которые предприниматели могут получить бесплатно или же оплатить лишь их часть", - напомнили в РЭЦ.Как ранее сообщала организация, за первый год работы маркетплейса "Профессионалы экспорта" поддержку от рыночных экспертов в сфере ВЭД получили более 1,3 тысячи предпринимателей."В этом году мы запустили услуги с господдержкой от региональных центров поддержки экспорта. Первой появилась услуга по размещению и/или продвижению на маркетплейсах, и она пользуется наибольшей популярностью у экспортеров", - рассказала Тагирова.По ее словам, еще семь услуг - "Поиск покупателя", "Консультация по логистике", "Анализ внешнеторгового контракта", "Анализ зарубежных рынков", "Консультация по маркировке и этикетке", а также "Консультации по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения 0 процентов НДС" и "Услуги таможенного представителя" - появились не так давно."Раньше экспортерам для получения данных услуг с господдержкой приходилось лично посещать Центр поддержки экспорта, который зачастую находится в другом городе или регионе, и подписывать бумажные документы. Теперь все переведено в цифровой формат, к тому же предпринимателей могут сами выбрать исполнителя услуг из нашей базы, которая насчитывает свыше 350 профподрядчиков в сфере ВЭД", - добавила она.

https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия