https://ria.ru/20221216/ukraina-1839100616.html
На Украине из-за обесточивания задерживаются 17 поездов
На Украине из-за обесточивания задерживаются 17 поездов - РИА Новости, 16.12.2022
На Украине из-за обесточивания задерживаются 17 поездов
"Украинские железные дороги" сообщили, что из-за обесточивания участков железной дороги с задержкой едут 17 поездов. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:04
2022-12-16T12:04
2022-12-16T12:35
украина
украинская железная дорога
в мире
специальная военная операция на украине
киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Украинские железные дороги" сообщили, что из-за обесточивания участков железной дороги с задержкой едут 17 поездов."Из-за... обесточивания уже 17 поездов "Украинских железных дорог" движутся с задержкой более 30 минут", - сообщили в Telegram-канале компании.Ранее в компании сообщили, что ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР обесточены, на маршруты выведены тепловозы.В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Власти и СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839095670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, украинская железная дорога, в мире, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Украина, Украинская железная дорога, В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
12:04 16.12.2022 (обновлено: 12:35 16.12.2022)
На Украине из-за обесточивания задерживаются 17 поездов
"Украинские железные дороги" сообщили, что из-за обесточивания задерживаются 17 поездов