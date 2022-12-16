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В Томской области суд арестовал водителя, устроившего ДТП со скорой - РИА Новости, 16.12.2022
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В Томской области суд арестовал водителя, устроившего ДТП со скорой
В Томской области суд арестовал водителя, устроившего ДТП со скорой - РИА Новости, 16.12.2022
В Томской области суд арестовал водителя, устроившего ДТП со скорой
Томский районный суд арестовал водителя, обвиняемого в аварии с машиной скорой помощи в Томской области, в результате чего погибли четыре сотрудника областного... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:51
2022-12-16T09:01
томская область
россия
томский район
происшествия
авто
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НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Томский районный суд арестовал водителя, обвиняемого в аварии с машиной скорой помощи в Томской области, в результате чего погибли четыре сотрудника областного перинатального центра, сообщает прокуратура региона.В минувшую среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск под Томском столкнулись "Камаз" и скорая помощь, в которой было четыре человека, все они погибли: два врача, в том числе заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, медсестра и водитель. Пятница 16 декабря в регионе объявлена днем траура по погибшим в ДТП. Ранее в полиции сообщили, что водитель грузовика в момент аварии был нетрезв, а ДТП свершил на угнанном автомобиле. Кроме того, у него нет водительских прав."С учетом позиции прокуратуры Томского района Томский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (угон автомобиля) и части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 15 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221216/dtp-1839055086.html
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томская область, россия, томский район, происшествия, авто
Томская область, Россия, Томский район, Происшествия, Авто
08:51 16.12.2022 (обновлено: 09:01 16.12.2022)
 
В Томской области суд арестовал водителя, устроившего ДТП со скорой

В Томской области суд арестовал водителя грузовика, столкнувшегося со скорой

© Фото : Прокуратура Томской областиТомский районный суд арестовал водителя, обвиняемого в аварии с машиной скорой помощи в Томской области
Томский районный суд арестовал водителя, обвиняемого в аварии с машиной скорой помощи в Томской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Прокуратура Томской области
Томский районный суд арестовал водителя, обвиняемого в аварии с машиной скорой помощи в Томской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Томский районный суд арестовал водителя, обвиняемого в аварии с машиной скорой помощи в Томской области, в результате чего погибли четыре сотрудника областного перинатального центра, сообщает прокуратура региона.
В минувшую среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск под Томском столкнулись "Камаз" и скорая помощь, в которой было четыре человека, все они погибли: два врача, в том числе заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, медсестра и водитель. Пятница 16 декабря в регионе объявлена днем траура по погибшим в ДТП. Ранее в полиции сообщили, что водитель грузовика в момент аварии был нетрезв, а ДТП свершил на угнанном автомобиле. Кроме того, у него нет водительских прав.
"С учетом позиции прокуратуры Томского района Томский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (угон автомобиля) и части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 15 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
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Томская областьРоссияТомский районПроисшествияАвто
 
 
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