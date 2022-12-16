08:51 16.12.2022 (обновлено: 09:01 16.12.2022)
В Томской области суд арестовал водителя, устроившего ДТП со скорой
В Томской области суд арестовал водителя грузовика, столкнувшегося со скорой
© Фото : Прокуратура Томской областиТомский районный суд арестовал водителя, обвиняемого в аварии с машиной скорой помощи в Томской области
Томский районный суд арестовал водителя, обвиняемого в аварии с машиной скорой помощи в Томской области
НОВОСИБИРСК, 16 дек – РИА Новости. Томский районный суд арестовал водителя, обвиняемого в аварии с машиной скорой помощи в Томской области, в результате чего погибли четыре сотрудника областного перинатального центра, сообщает прокуратура региона.
В минувшую среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск под Томском столкнулись "Камаз" и скорая помощь, в которой было четыре человека, все они погибли: два врача, в том числе заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, медсестра и водитель. Пятница 16 декабря в регионе объявлена днем траура по погибшим в ДТП. Ранее в полиции сообщили, что водитель грузовика в момент аварии был нетрезв, а ДТП свершил на угнанном автомобиле. Кроме того, у него нет водительских прав.
"С учетом позиции прокуратуры Томского района Томский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 40-летнего водителя грузового автомобиля, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (угон автомобиля) и части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 15 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.