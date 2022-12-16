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Более 100 человек на Ставрополье прошли курсы сестер милосердия - РИА Новости, 16.12.2022
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Более 100 человек на Ставрополье прошли курсы сестер милосердия
Более 100 человек на Ставрополье прошли курсы сестер милосердия - РИА Новости, 16.12.2022
Более 100 человек на Ставрополье прошли курсы сестер милосердия
Более 100 человек прошли курсы сестер милосердия на Ставрополье, организованные по просьбе жен военнослужащих, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T10:55
2022-12-16T10:56
ставропольский край
владимир владимиров
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Более 100 человек прошли курсы сестер милосердия на Ставрополье, организованные по просьбе жен военнослужащих, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Владимир Владимиров."Мы организовали курсы оказания первой медицинской помощи для наших защитников, которые находятся в госпиталях, после соответствующего обращения жен военнослужащих. Сегодня их прошли уже более 100 человек. И спрос на них не прекращается", - сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.По его словам, курсы организованы в Ставрополе и Пятигорске, для иногородних будет проработана возможность проживания в подведомственных общежитиях на время учебы.Курсы создавались в помощь врачам госпиталей, которые работают с военнослужащими - участниками специальной военной операции.
https://ria.ru/20221216/stavropole-1839081943.html
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владимир владимиров, ставрополь, пятигорск
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставрополь, Пятигорск
10:55 16.12.2022 (обновлено: 10:56 16.12.2022)
 

Более 100 человек на Ставрополье прошли курсы сестер милосердия

© Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 16 дек - РИА Новости. Более 100 человек прошли курсы сестер милосердия на Ставрополье, организованные по просьбе жен военнослужащих, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Владимир Владимиров.
"Мы организовали курсы оказания первой медицинской помощи для наших защитников, которые находятся в госпиталях, после соответствующего обращения жен военнослужащих. Сегодня их прошли уже более 100 человек. И спрос на них не прекращается", - сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
10:53Ставропольский край
Ставрополье направило участникам СВО более 2 тысяч тонн необходимых вещей
По его словам, курсы организованы в Ставрополе и Пятигорске, для иногородних будет проработана возможность проживания в подведомственных общежитиях на время учебы.
Курсы создавались в помощь врачам госпиталей, которые работают с военнослужащими - участниками специальной военной операции.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольПятигорск
 
 
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