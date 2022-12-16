Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/stakhanov-1839042254.html
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 2.26 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:46
2022-12-16T04:08
специальная военная операция на украине
стаханов
сша
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826758574_127:0:2744:1472_1920x0_80_0_0_0281d8d2b93aea7d2c4a01629fdf0c8e.jpg
ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинские войска в 2.26 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221216/trevoga-1839040852.html
стаханов
сша
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826758574_454:0:2417:1472_1920x0_80_0_0_8dd568c5792520e80fdee07786854724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стаханов, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
03:46 16.12.2022 (обновлено: 04:08 16.12.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты
Осколки ракеты - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинские войска в 2.26 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.26 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
03:26Специальная военная операция на Украине
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеСтахановСШАЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала