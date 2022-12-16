https://ria.ru/20221216/stakhanov-1839042254.html

Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.12.2022

Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 2.26 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:46

2022-12-16T03:46

2022-12-16T04:08

специальная военная операция на украине

стаханов

сша

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинские войска в 2.26 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221216/trevoga-1839040852.html

стаханов

сша

луганская народная республика

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стаханов, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin