https://ria.ru/20221216/stakhanov-1839042254.html
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 2.26 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:46
2022-12-16T03:46
2022-12-16T04:08
специальная военная операция на украине
стаханов
сша
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сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинские войска в 2.26 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221216/trevoga-1839040852.html
стаханов
сша
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стаханов, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
03:46 16.12.2022 (обновлено: 04:08 16.12.2022)
Украинские войска нанесли удар по Стаханову из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову