https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839312831.html

Спецоперация, 16 декабря: аварийные отключения света по всей Украине

Спецоперация, 16 декабря: аварийные отключения света по всей Украине - РИА Новости, 16.12.2022

Спецоперация, 16 декабря: аварийные отключения света по всей Украине

Минобороны РФ сообщило в пятницу об уничтожении около 70 украинских военных на купянском и красно-лиманском направлениях. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:18

2022-12-16T21:18

2022-12-16T21:18

специальная военная операция на украине

генри киссинджер

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россия

киев

оон

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в пятницу об уничтожении около 70 украинских военных на купянском и красно-лиманском направлениях. Тем временем "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы из-за повреждений энергетической инфраструктуры страны. На всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы за сутки уничтожили около 70 военных Украины на купянском и красно-лиманском направлениях. На донецком направлении потери Киева за сутки составили 40 человек. Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, заявили в ведомстве. Также, указали в министерстве, на южно-донецком направлении российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, а также пресекли попытку усиленной роты атаковать в направлении Сладкого. По данным Минобороны, российские средства ПВО уничтожили за сутки четыре украинских беспилотника в Харьковской области и ДНР, а также перехвачены два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, российские войска уничтожили в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, а в районе населенного пункта Рай-Александровка (ДНР) уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. Украина без света и отопленияВ пятницу утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В результате взрывов полностью обесточены Днепропетровская и Кировоградская области, Харьков, Коростень Житомирской области, Полтава. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетики по всей стране вводят экстренные аварийные отключения электричества. "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии. На всей территории страны сейчас действует режим аварийных отключений, и восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Как заявил директор Центра исследований энергетики, Украина технически не может обеспечить светом около 50% потребителей, в том числе критическую инфраструктуру - нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее. По словам главы минэнерго Украины Германа Галущенко, по меньшей мере девять объектов генерации в пятницу получили повреждения, а также электроподстанции. Также власти Харьковской области сообщили, что больше 1600 населенных пунктов там обесточены, без света остались почти 1,3 миллиона абонентов. Он также выразил надежду, что до конца дня удастся решить ситуацию. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе не ходит метро, станции работают как укрытия. Также есть перебои с водоснабжением и электричеством, В Днепропетровске остановился весь электротранспорт, в том числе метро. Мэр города Борис Филатов призвал жителей города запастись водой, также в городе наблюдаются очереди на заправках. Обесточены на Украине и участки железной дороги, на маршруты выведены тепловозы, задерживаются 17 поездов, сообщают "Украинские железные дороги". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Идеи Киссинджера и новый пакет военной помощи СШАПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал в пятницу идеи бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, Кремль с большим интересом ознакомится с его мыслями, назвав его талантливым и опытным экспертом. По мнению Киссинджера, в украинском конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в "новую структуру" для достижения мира. Он считает недопустимым отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине. Также, считает он, мирный процесс должен подразумевать в том числе "определение новой международной структуры, особенно для Центральной и Восточной Европы", а Россия должна занять определенное место при таком порядке. Бывший госсекретарь не согласен с идеями о том, что Россия после конфликта должна остаться "бессильной", в том числе из-за ее вклада в мировое равновесие и исторической роли. В тот же день вечером представитель Белого дома Джон Кирби сообщил что новый пакет военной помощи Украине будет включать дополнительные средства ПВО. Однако объявлять, что именно будет содержать новый пакет Кирби оказался. Также он добавил, что США не видят признаков подготовки российского наступления на Киев, но отслеживают ситуацию. Зерновая сделкаЗамглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что через несколько дней проведет разговор по зерновой сделке с представителем ООН Ребекой Гринспан. Общение пройдет в формате видеоконференции. По словам дипломата, Москва настаивает, чтобы ООН выполнила все свои обязательства по этому меморандуму. Однако ощутимых сдвигов Россия пока не видит, в отличие от первой части пакета, подчеркнул он. Россия будет добиваться того, чтобы ООН как можно скорее проинспектировала груз с российскими удобрениями, которые были арестованы в Латвии и которые Москва предлагает на безвозмездной основе отправить нуждающимся странам, указал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839288324.html

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Наталья Макарова

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