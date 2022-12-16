https://ria.ru/20221216/sektanty-1839042029.html

CБУ создала сеть из "исламских сектантов" для контроля крымских татар

CБУ создала сеть из "исламских сектантов" для контроля крымских татар - РИА Новости, 16.12.2022

CБУ создала сеть из "исламских сектантов" для контроля крымских татар

Киевский режим создал агентурную сеть из числа ливанских хабашитов — представителей религиозного течения с признаками секты, чтобы управлять крымско-татарской... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:42

2022-12-16T03:42

2022-12-16T12:38

украина

херсонская область

египет

служба безопасности украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 дек — РИА Новости. Киевский режим создал агентурную сеть из числа ливанских хабашитов — представителей религиозного течения с признаками секты, чтобы управлять крымско-татарской общиной на Украине, за активистами общины ведется слежка, свидетельствуют секретные документы СБУ, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости после бегства подразделений украинской спецслужбы из Херсонской области."Для контроля за религиозной сферой жизни крымских татар украинские спецслужбы задействуют представителей ливанского религиозного движения — хабашизма — одиозного течения в исламе, имеющего признаки тоталитарной секты, с нетерпимостью относящегося к представителям иных форм ислама, в том числе традиционно исповедуемого крымскими татарами. Центр, откуда осуществляется руководство хабашитами, находится в Ливане. Основным проводником деятельности хабашитов на Украине является Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ), которое с момента создания в 1992 году возглавляет гражданин Украины ливанского происхождения Ахмед Тамим", — пояснил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Как следует из секретных документов СБУ (опубликованы в Telegram-канале t.me/rian_ru), украинская спецслужба ведет слежку за представителями крымско-татарской общины, ограничивая возможности свободного вероисповедания, строительства мечетей, при этом оказывая всестороннюю поддержку структурам хабашитского ДУМУ. Репрессиям подвергаются крымские татары, допускающие негативные оценки деятельности ДУМУ и Тамима. В одном из документов указано, что Тамим "не подлежит учету", что говорит о том, что его сотрудничество с СБУ длится давно и оперативнику, составившему документ, нет необходимости указывать его исходные данные."Муфтий, которого большинство мусульман Украины на самом деле не выбирало, удобно устроился под крылом СБУ. Когда в свое время возникла проблема представительства мусульман Украины на международном уровне, Ахмед Тамим посетил Египет, где провел ряд встреч и подписал от имени мусульман Украины соглашения о сотрудничестве с представителями властей Египта и учеными университета "Аль-Азхар". Данное сообщение, равно как провозглашение себя Тамимом "муфтием Украины", вызвало тогда негодование со стороны крупнейших украинских духовных управлений мусульман", — пояснил российский силовик, изучавший документы о деятельности ДУМУ.В донесении агента СБУ Веста его источник в херсонском городском отделении меджлиса крымских татар* отмечает недовольство активистов организации в связи с ущемлением их интересов по выделению участка земли для строительства мечети в пользу общины ДУМУ. "На одном из последних собраний меджлиса крымских татар Шабанов Руслан Энверович акцентировал внимание присутствующих на необходимости строительства в городе мечети для крымских татар. Также он высказал свое недовольство о выделении городскими властями земельного участка мусульманской общине, которая подчинена ДУМУ", — говорится в рапорте.Кроме того, Шабанов обвинил представителей ДУМУ в радикализации и связях с исламскими экстремистами за рубежом. "Во время беседы с региональным лидером ДУМУ имамом Херсонской области Мухамедовым Казимжоном Олимжоновичем Шабанов достаточно негативно высказывался в сторону последнего, в частности, им было замечено, что шейх Казим является сторонником идей радикального ислама и распространяет среди своего окружения радикальную исламскую идеологию, а также поддерживает религиозно-экстремистские организации Ближнего Востока", — сказано в документе.При этом сотрудник СБУ капитан Басараб в рапорте отмечает, что не представитель ДУМУ, которого подозревают в радикализме, а член крымско-татарской общины виновен в "разжигании межрелигиозной вражды", и предлагает проведение "профилактического мероприятия" в отношении Шабанова.Также из документов за подписью капитана Бесараба следует, что СБУ интересовала деятельность крымско-татарского батальона, воевавшего на востоке Украины, поскольку ставилась задача "по получению сведений о батальоне имени Номана Челебиджихана (в частности, о количестве членов, их лидерах, источниках финансирования)".В донесениях другого агента — Татарина — Бесараб обращает внимание на активность того же Шабанова, "деятельность которого по дискредитации ДУМУ в общественном поле набирает обороты".В связи с этим глава херсонской мусульманской общины хабашитского ДУМУ принимает решение "о подготовке от имени возглавляемой им мусульманской общины, в случае повторения подобных фактов со стороны представителей меджлиса, соответствующего письма в правоохранительные органы по поводу разжигания национальной розни".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221126/sbu-1834492414.html

https://ria.ru/20221215/krym-1839030003.html

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украина, херсонская область , египет, служба безопасности украины